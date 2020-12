Lunigiana : fivizzano



La Lega si spacca: Colombani è il nuovo coordinatore comunale

sabato, 26 dicembre 2020, 20:05

di michela carlotti

Da qualche tempo si era percepito che qualcosa non andava dentro il coordinamento comunale leghista di Fivizzano. Proprio sui temi caldi della politica locale, ovvero la sanità e le scuole, le posizioni degli esponenti leghisti erano state contrastanti: da una parte la Lega di Marco Luisi e di Andrea Draghi che aveva azzardato una posizione meno polemica sugli ospedali covid in Lunigiana e sul trasferimento del corso socio-sanitario ad Aulla; dall'altra la posizione intransigente di chi non accetta alcun dialogo con l'amministrazione comunale ed il sindaco Gianluigi Giannetti.

Nella videoconferenza dei militanti e degli iscritti che si è tenuta qualche sera fa con la partecipazione del coordinatore provinciale Andrea Cella, si è consumata la rottura definitiva che ha condotto al cambio ai vertici ed alla sostituzione di Marco Luisi con il nuovo coordinatore comunale, Gianfranco Colombani, nominato a pieni voti dall'assemblea.

Il nuovo responsabile si è detto lusingato di poter rappresentare la Lega a livello comunale e pronto a darsi da fare per farla crescere su tutto il territorio in tutte le battaglie politiche che ci saranno. L’intento di Colombani è anche quello di rafforzare la Lega in Lunigiana e di rinsaldare il rapporto con tutto il centro-destra.

Sui temi della discordia, sanità e scuole, Colombani ha annunciato il massimo impegno del partito. "Sulle scuole – ha dichiarato il neo coordinatore - è necessario un intervento immediato della politica perché il numero degli iscritti è in calo e un indirizzo scolastico professionale è stato trasferito in un altro comune. Perdere le scuole significherebbe perdere il nostro futuro".

Sull'altro grande tema, Colombani ha dichiarato: "Sulla sanità è stata recentemente presentata, grazie all’attività della consigliera provinciale Irene Mannini, una mozione in provincia con la quale si richiede un impegno politico del presidente affinché si intervenga a sostegno e potenziamento dei presidi sanitari del comune di Fivizzano, soprattutto alla luce del recente intervento che ha portato il nosocomio di Pontremoli a tornare struttura “COVID free”.

La mozione, scritta con l'apporto della minoranza del comune di Fivizzano guidata dal capogruppo Alessandro Domenichelli, in particolare impegna la provincia di Massa-Carrara a farsi portavoce presso l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e la Regione Toscana, per far sì che la struttura Don Gnocchi di Fivizzano torni ad essere un polo di riabilitazione d’eccellenza, ed anche per far sì che l’ospedale Sant'Antonio Abate di Fivizzano non subisca ulteriori ridimensionamenti e torni piuttosto ad avere una figura di anestesista H24, per poter garantire interventi durante tutta la settimana e assistenza notturna ai pazienti operati.

"A Fivizzano stiamo assistendo a continui litigi tra il PD, Italia Viva e Sinistra Unita per Fivizzano – ha dichiarato Colombani - che pensano alle poltrone perse e si rinfacciano le responsabilità di quanto non è stato fatto, dimenticandosi che hanno sempre governato loro a Fivizzano. Penso che alla maggioranza dei fivizzanesi tutto questo non interessi".

"A noi interessa – prosegue il neo coordinatore - che vengano iniziati i lavori alla Variante di Santa Chiara per togliere dall'isolamento la valle del Lucido, che siano finiti i lavori al Palazzetto di Fivizzano che non è ancora terminato dal marzo del 2015, che sia rafforzato e difeso il presidio ospedaliero di Fivizzano, che sia attuato l’istituto omnicomprensivo e siano difese le nostre scuole e tanto altro".

Un programma ben definito, dunque, a cui la nuova Lega ha dichiarato di voler lavorare in sinergia con il gruppo consigliare di minoranza, rappresentato da Alessandro Domenichelli a cui il coordinamento comunale leghista ha rinnovato il sostegno.