L'amministrazione comunale di Villafranca soddisfatta per le iniziative scolastiche di Natale

lunedì, 28 dicembre 2020, 20:11

di michela carlotti

L’amministrazione comunale, in particolare l’assessorato alla cultura ed istruzione, ha voluto esprimere la sua soddisfazione per aver collaborato all'iniziativa natalizia che ha visto gli studenti dell'istituto grafico "P. Belmesseri" decorare con i propri disegni le vetrine di alcuni esercizi commerciali di Villafranca, sede della loro scuola.

"Quest' iniziativa – ha dichiarato l'assessore Alice Vietina - ha portato una ventata di freschezza per le strade ed i negozi di Villafranca e ha dato modo di far risaltare le capacità degli studenti dell'Istituto Grafico".

L’iniziativa è partita dalla dirigente scolastica Lucia Baracchini e dalla docente che ha seguito i ragazzi nella progettazione e nella realizzazione delle decorazioni, la professoressa Elisa Belloni.

"L’Amministrazione comunale – ha commentato la Vietina - ha sempre sostenuto e avuto a cuore tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio, dalla scuola materna agli istituti di istruzione superiore. Questa collaborazione è stata particolarmente gradita ed apprezzata perché qualche anno fa Villafranca aveva rischiato di perdere la sede del Belmesseri, quando il palazzo Einaudi non fu più ritenuto idoneo ad ospitare le classi".

L'amministrazione comunale di Villafranca ha voluto proprio ricordare che perdere l’Istituto grafico avrebbe comportato un enorme disagio per Villafranca e per i suoi studenti, sottolineando inoltre che: "Fu grazie alla determinazione ed all’impegno del sindaco Filippo Bellesi se si riuscì mantenerlo nel comune collocandolo prima in locali in affitto, ma idonei e sicuri, e successivamente nel nuovo edificio, inaugurato solo pochi anni fa, che ospita anche il Liceo Scientifico".

L’Amministrazione comunale si è poi dichiarata particolarmente orgogliosa dell'Istituto grafico: "Un nuovo indirizzo che ha visto la luce solo pochi anni fa e che ha saputo rinnovarsi e crescere nel tempo grazie alla dedizione dei docenti ed alla passione degli studenti. Ci auguriamo che a questa seguiranno altre collaborazioni simili, volte a coinvolgere anche il resto della cittadinanza".

Infine, l'amministrazione comunale di Villafranca ha ringraziato i protagonisti dell'iniziativa: "Agli studenti e ai commercianti che hanno aderito all’iniziativa, mettendo a disposizione le proprie vetrine, va la nostra gratitudine per aver abbellito il nostro paese in occasione di queste feste diverse. Un grazie particolare va ancora ai ragazzi e alle ragazze del Grafico, perché con la loro freschezza, la loro allegria, ci hanno ricordato che, nonostante il presente carico di incertezze e timori, il futuro è sempre lì, davanti a noi e più luminoso di quanto pensiamo".