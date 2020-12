Lunigiana : Villafranca



L'amministrazione comunale respinge tutte le accuse a Bellesi sul caso Serinper

lunedì, 7 dicembre 2020, 21:00

di Michela Carlotti

Il sindaco di Villafranca Lunigiana Filippo Bellesi è stato raggiunto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari sul caso Serinper.

La Serinper è una cooperativa sociale che detiene numerose strutture nel territorio regionale, tra comunità per minori e gruppi-appartamento dediti all'accoglienza madre/bambino. Nel territorio provinciale ne conta più di un palmo, sparse tra Massa, Montignoso, Aulla e Villafranca Lunigiana.

Il gruppo dirigente che gestisce la Serinper è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione e di traffico di influenze illecite. Lo stesso capo d'imputazione è stato contestato a Bellesi per i rapporti con la cooperativa che a Villafranca gestisce la struttura per minori "La casa di Bastian" in via Chiusura (in foto).

Gli amministratori comunali che con Bellesi si sono riconfermati alla guida del comune di Villafranca, hanno diramato comunicato-stampa in difesa del sindaco e con cui vengono respinte, una per una, tutte le accuse.

"Siamo esterefatti rispetto a quanto sta avvenendo nei confronti di Filippo Bellesi. Il sindaco – spiegano gli amministratori comunali - ha subìto una misura cautelare sulla base di accuse che sono da respingere integralmente e con la massima decisione".

"Nel suo ruolo – prosegue il gruppo - egli ha sempre agito nell’interesse della sua città e della sua gente. Cosa che ha fatto anche rispetto alle contestazioni che oggi gli sono mosse, le quali sono da ritenere, a quanto si è potuto capire dagli atti notificati, prive di fondamento alcuno".

L'amministrazione comunale prosegue contestando anche la sproporzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Bellesi: "Abnormi ci sono sembrate le misure disposte nell’immediato nei suoi confronti rispetto ai fatti accaduti, peraltro datati nel tempo, e rispetto alla sussistenza di esigenze cautelari".

"Tutto ruota infatti intorno ad un'autorizzazione in deroga – dettagliano gli amministratori - già concessa diversi anni prima da altro sindaco e confermata in questo caso in via soltanto temporanea per sei mesi, sulla base delle risultanze di atti di altre autorità, semplicemente per consentire la prosecuzione di un’attività di carattere sociale-rieducativa nelle more della comunque pretesa esecuzione di adeguamenti richiesti".

Dunque, un reato in cui Bellesi sarebbe rimasto invischiato per aver concesso una temporanea autorizzazione in deroga, al solo fine di garantire la prosecuzione delle attività della comunità e quindi per non far chiudere la struttura, in attesa che venissero effettuati i necessari adeguamenti ai requisiti previsti per legge.

"Nulla di più e, soprattutto – commentano gli amministratori - nulla di connesso con l’attività di reclutamento di personale operata dalla cooperativa Seninper, rispetto alla quale il sindaco si è limitato ad evidenziare la disponibilità di due ragazze senza nessun legame con lui: una delle quali mai assunta e l’altra, neppure residente nel suo comune ed utilizzata per qualche mese soltanto. Di cosa stiamo parlando?".