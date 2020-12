"L’angelo del male, il risveglio” di Davide Baroni: oltre 1000 copie in un mese

Altri articoli in Lunigiana

lunedì, 14 dicembre 2020, 19:42

In Toscana, anche grazie al sostegno della Regione Toscana, le cooperative di comunità sono una realtà significativa e in pieno sviluppo: quasi 40, tra quelle costituite con i bandi regionali del 2018 e 2019 e le realtà esistenti da tempo

domenica, 13 dicembre 2020, 17:46

In questi giorni le cronache sono piene di pagine sullo scandalo dell’inchiesta “ Accoglienza “ che riguarda le strutture protette per i minori gestite dalla cooperativa Serinper. Circa una decina di comunità sparse nelle province di Lucca e Massa-Carrara

domenica, 13 dicembre 2020, 13:48

Il gruppo “Il futuro al centro” guidato da Mirco Moscatelli, per quanto riguarda la situazione conversione dell’intero polo Don Gnocchi in presidio-covid, ha cercato di capire le azioni promosse dall’azienda sanitaria e dall’amministrazione

domenica, 13 dicembre 2020, 12:35

In occasione del Natale e in previsione del 2021 (VII Centenario della morte di Dante Alighieri) la Cantine Lunae di Paolo Bosoni e il Centro Lunigianese di Studi Danteschi hanno lanciato l'idea di un regalo di prestigio valido per tutte le occasioni dell'Anno Dantesco (e pure oltre)

sabato, 12 dicembre 2020, 19:01

E' il secondo comune d'Italia, con Pesaro, a perseguire quest'importante iniziativa: donare un saturimetro a tutte le famiglie in cui è presente almeno una persona con oltre sessant'anni

sabato, 12 dicembre 2020, 13:11

Ha scritto due volte alla direzione aziendale USL sulla questione della conversione in medicina-covid del reparto ospedaliero di Pontremoli. E se non c’è due senza tre, la terza missiva del capogruppo di opposizione, Francesco Mazzoni, non lascia margini a fraintendimenti