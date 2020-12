Lunigiana : fivizzano



Lega contro Lega: Draghi dice la sua sull'incontro col sindaco e sulle scuole

domenica, 20 dicembre 2020, 09:35

di michela carlotti

E' stato fatto un incontro con il sindaco Gianluigi Giannetti, al fine di affrontare con serietà e partecipazione il problema dello spopolamento scolastico che condurrà dal prossimo anno al trasferimento del corso di studi socio-sanitario dall'ISS Pacinotti di Fivizzano ad Aulla.

In questo modo, secondo il coordinatore della Lega-Lunigiana, Andrea Draghi, ed il coordinatore della Lega-Fivizzano, Marco Luisi, si è cercato di contribuire attivamente ad affrontare il problema ed a cercare soluzioni: giusto per non essere attori passivi ma protagonisti delle scelte politiche.

Eppure quell'incontro (in foto), di cui è stata ampiamente sbeffeggiata la foto sui social, ha scatenato numerose reazioni e polemiche per un presunto "inciucio" tra la Lega ed il sindaco Giannetti.

Così Draghi ha deciso di replicare e lo ha fatto con una dura risposta che entra a gamba tesa anche contro chi dovrebbe essere un compagno di coalizione ma non si trova d'accordo con la sua scelta di incontrare il sindaco. Addirittura pare profilarsi una spaccatura in seno alla Lega, visto il comunicato a firma "sezione Lega-Fivizzano" che nei giorni scorsi andava proprio nella direzione opposta a quella di Draghi.

"Dico subito che il comunicato fatto dalla "sezione Lega-Fivizzano" in merito alle scuole non è il nostro e che noi non abbiamo chiesto le dimissioni di nessuno". Nel comunicato a cui fa riferimento Draghi, infatti, la sezione Lega chiedeva le dimissioni della giunta. "Il mio partito sapeva dell’incontro – puntualizza il coordinatore – e chi voleva partecipare poteva chiederlo: in base alle norme di contenimento si poteva vedere di trovare uno spazio".

"Non credevo che un incontro politico su un tema importante come quello della scuola, potesse suscitare un formicaio di pubblicazioni, di proclami, di minacce, si anche di minacce – evidenzia Draghi - da parte di molti personaggi che fino al giorno prima dormivano sonni tranquilli limitandosi a fare qualche comunicato di protesta assolutamente privo di fondamenta sul tema e finalizzati soltanto a conservare un portafoglio gestibile di consensi".

"Ormai hanno parlato tutti – prosegue Draghi - ed ora è importante che parlino anche coloro che erano presenti a quell’incontro, se si vogliono ascoltare, e che non hanno bisogno di sentire da altri quello che si sarebbe detto, deciso o caldeggiato. Quale colpa grave avremo commesso? Quella di aver postato una foto con un sindaco che incarnerebbe il male assoluto e il potere colpevole di non avere fatto argine alla deprivazione di corsi d'istruzione?".

"L'incontro incriminato – incalza il coordinatore lunigianese - è stato il secondo sul tema, dopo quello della scorsa estate, e non ho intenzione di smettere di incontrare sindaci ed assessori per fare tutto il possibile per migliorare la situazione delle scuole in Lunigiana. Quell'incontro poteva farlo chiunque, ma non l'ha fatto ed oggi si strappa le vesti e perdendo il senno sproloquia, ma rimane sempre sterile nella proposta. Anche qui c’è stata una deludente incapacità di gestire la positività dell’incontro ed anche la voglia di mettere in cattiva luce qualcuno perché qualcun altro si sarebbe sentito scavalcato".

"Noi siamo stati accusati, come dimostrano i messaggi (se non li hanno cancellati ma che comunque io credo di aver salvato), di aver fatto inciuci con la sinistra di Giannetti. Invece - domanda ironico Draghi – cosa dobbiamo dire della lista d'opposizione che ha un capogruppo in consiglio comunale che è passato da civico, alla Lega, per poi sostenere Forza Italia alle recenti regionali e che è uscito in questi giorni con un comunicato a firma congiunta con l'altro gruppo d'opposizione di sinistra? Sarebbe lui il miglior coerente della partita ed anima candida del centro destra? - attacca Draghi riferendosi al consigliere capogruppo della lista civica di centro-destra, Alessandro Domenichelli.

"Credo che qualcuno abbia perso un pò di lucidità" commenta Draghi per poi entrare nel cuore della questione del discusso incontro con Giannetti: "Come citavo precedentemente, il percorso degli incontri con il sindaco di Fivizzano non parte da ora, ma da lontano, per il principio secondo cui la scuola non è solo dei figli dei Leghisti o dei Forzisti o di Italia Viva e PD. La scuola è una cosa importante, la cultura che molti hanno dimostrato di non avere è una cosa importante, e qualcuno dovrà riflettere molto sui propri giudizi negativi riguardo all’incontro, perché ha solo esasperato la sua grande ignoranza sui temi di coesione e sviluppo integrato di un intero comprensorio territoriale, dimostrando tutta la propria inadeguatezza".

Poi Draghi spiega la proposta fatta al sindaco dalla Lega: "Abbiamo ascoltato un sindaco che ci ha dimostrato a parole, per ora, di avere una visione più ampia dell’importanza della scuola. Abbiamo esposto quello che noi ritenevamo opportuno fare per non ripetere gli errori passati di spese folli e di percorsi formativi scelti basati su metodi non propriamente adeguati, dell’uso personalistico che alcuni dirigenti fanno della scuola e del fare sistema con tutti i comuni dove insistono plessi scolastici di istituti superiori per gestire una sorta di business-plan che preveda corsi di studio efficaci, laboratori adeguati anche fuori sede, percorsi futuri per gli degli allievi diplomati e che non si fermino all’uscita dalla scuola ma che reperiscano una serie di misure atte a seguirli nei cinque anni successivi per la creazione d’impresa: un sistema che avrebbe nuove ricadute in termini di sviluppo di un intero territorio. E' un'aspirazione alta, di grande impegno ma fattibile. Chi non è in grado di poterla sostenere, è pregato anche di non intralciare chi la ritiene fattibile: semmai avrà modo di fare altre cose per le quali si sentirà capace".

"Certo si deve lavorare – prosegue Draghi - ma è un percorso che si apre alla produzione, ai mercati, al turismo e al mercato delle rinnovabili, ma anche ai servizi. Una scuola di alta qualità con relazioni verso scuole di altre regioni che già si adoperano per questo. E che noi abbiamo avuto la fortuna di visitare e di conoscere insegnanti che vi operano. Aperta anche nel suo aspetto di sussidio alle maestranze dei settori che vorranno fruire di quanto loro potrebbe essere utile e condividerne le esperienze per una crescita adeguata nella scuola e nelle aziende. Un pò come fu la mieleria a Soliera, per capirci. Una scuola che recuperi i ragazzi che se ne vanno verso scuole di La Spezia e altri territori e li faccia rimanere perché l’offerta delle nostre scuole sia realmente efficace".

Draghi si appella a valutazioni realistiche: "Non ci possiamo più permettere di avere cinque indirizzi di studio in un solo plesso o comune: non esistono i numeri per poterlo fare, ma una scuola di qualità spinta, dove si possa addirittura paventare, elaborare un percorso dedicato ad ogni alunno ed agli alunni con disabilità per il loro inserimento certo in talune mansioni lavorative. Con un settore di trasporto dedicato al percorso di studi specifico. Impegni che dovranno essere presi in sede di comprensorialità da parte di tutti gli amministratori della Lunigiana che saranno garanti di quanto approvato senza se e senza ma".

"Questo è quanto abbiamo discusso con il sindaco Giannetti – conclude Draghi - e questo è quanto dovevamo dire per onore della verità. Questo è il percorso che una parte della Lega cerca di dare alla politica territoriale ed apprezziamo l’apertura che ci è stata concessa su un tema importante".