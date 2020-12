Lunigiana



L’I.I.S. Fivizzano trasferisce il suo corso socio-sanitario ad Aulla: Forza Italia contraria

giovedì, 10 dicembre 2020, 08:28

Il coordinatore di Forza Italia di Fivizzano, Vittorio Marini, è intervenuto con una nota sulla questione del trasferimento ad Aulla del corso di studi socio-sanitario dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pacinotti”.

“Leggo su facebook che il sindaco – scrive Marini - d'intesa con l’autorità scolastica, ha assunto la decisione di trasferire l'Istituto Socio Sanitario ad Aulla, crocevia del territorio facilmente raggiungibile, allo scopo di non "spegnere definitivamente questa branca di studi, oggi più che mai importante". Come dire – prosegue Marini – che se si fosse opposto insistendo sulla sede di Fivizzano, l’Istituto non avrebbe avuto futuro per difetto di iscrizioni. Al contrario, impoverendo la nostra sede di un indirizzo formativo ne ha consentito la continuità in un altro comune”.

“Con ciò il sindaco ha dimostrato tutta la sua impotenza – commenta Marini - nella manifesta incapacità di non aver saputo incentivare le adesioni al corso”.

“Abbiamo più volte sottolineato la necessità di iniziative – prosegue il coordinatore - su tre versanti: eccellenza didattica e dell'immagine che non prescinde dall'aspetto che offre la sede; trasporti dedicati, fattore essenziale per chi viene da fuori; accoglienza con ogni possibile offerta di vitto e alloggio”.

“Nulla è stato fatto. Inoltre – incalza Marini – il sindaco si vanta di un decisione che non è sua. La realtà è ben diversa ed è maturata nel corso degli ultimi anni, quando ripetutamente non è stata consentita la formazione della prima classe per dare continuità al corso che si è venuto esaurendo gradatamente”.

“No, non è stato il sindaco a decidere il trasferimento della scuola – commenta sarcastico Marini - ma l’autorità scolastica che non ha impedito anno dopo anno che si arrivasse all’esito finale. Il sindaco ha l'alibi di aver ereditato un percorso già definito, ma non ha neppure tentato di deviarne la direzione: ha assistito passivamente all'inevitabile”.

“A me sembra di leggere la trama di un romanzo di cui si conosce da tempo l'esito finale. Da un lato – spiega il coordinatore - il sindaco che assiste anno dopo anno all'inevitabile chiusura del corso socio-sanitario per iscrizioni insufficienti. Non fa nulla per evitarlo, non si è neppure battuto per la didattica congiunta con le stesse classi del corso M.a.t. meccanico-elettrico, come avviene oggi per l'Agrario a cui è stata consentita l'apertura della prima classe con soli sei iscritti, facendo ricorso alla didattica integrata con la stessa classe dell'Istituto Tecnico Commerciale”.

“Dall'altro lato – prosegue Marini - l’autorità scolastica che nello svolgersi del degrado dell'Istituto ha chiaro l'obiettivo e non fa nulla, per evitarlo. Ha pure eluso la possibilità dell'apertura in deroga, pur con pochi iscritti, come prerogativa dei territori di montagna come Fivizzano”.

“Così siamo arrivati al dunque – conclude Marini- Fivizzano non è più la sede delle scuole professionali perché il socio-sanitario e il M.a.t. hanno cambiato sede: e il sindaco è il primo imputato del dissesto scolastico”.

“A proposito sig. sindaco – domanda con sarcasmo il coordinatore rivolgendosi direttamente al primo cittadino - ha trasferito anche il corso M.a.t., oppure com'è vero ce li hanno portati via entrambi? No, lei non ha deciso nulla, le conviene sig. sindaco perché se così non fosse dovremmo cercare un altro sindaco. Lei è responsabile, con l’amministrazione precedente, di non aver fatto nulla per evitare l'inevitabile. Gli elettori giudicheranno”.

M.C.