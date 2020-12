Lunigiana



L’I.I.S. Pacinotti di Fivizzano perde il corso socio-sanitario: l’ira del gruppo “Sinistra Unita”

giovedì, 10 dicembre 2020, 08:26

L’Istituto d’istruzione superiore “A. Pacinotti” di Fivizzano, dal prossimo anno scolastico perderà uno dei suoi corsi di studio: il socio-sanitario.

Il gruppo “Sinistra Unita per Fivizzano” dichiara di aver appreso dalla stampa la notizia della volontà dell’amministrazione comunale di trasferire il corso socio-sanitario da Fivizzano ad Aulla “con la falsa giustificazione che potrebbero esserci più iscritti”.

“Premesso che le iscrizioni verranno effettuate dal 4 al 25 gennaio, ci chiediamo – prosegue Sinistra Unita - su quali basi certe si fonda questo infausto accordo fra il sindaco Gianluigi Giannetti e la dirigente dell'IIS Belmesseri-Pacinotti che è, guarda caso, anche sindaco di Pontremoli”.

Secondo il gruppo, sulla questione-scuole è bene che il Lunigiana si ragioni in un’ottica unitaria e comprensoriale a fronte di un duplice ordine di problemi: innanzitutto il problema demografico di una popolazione scolastica che non cresce, e c’è poi da considerare la conformazione territoriale che senz’altro non agevola gli spostamenti.

“Le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado, con i vari indirizzi presenti in Lunigiana, vanno incentivate e promosse su tutto il territorio: il bacino d’utenza delle stesse non può limitarsi, infatti, al solo comune in cui è localizzata la scuola”.

Secondo Sinistra Unita, proprio per rispondere ad una logica comprensoriale e garantire una variegata offerta scolastica, i diversi istituti sono stati distribuiti in modo che nessun comune lunigianese fosse penalizzato.

“In anni remoti – afferma il gruppo - sono stati fatti investimenti per la costruzione di edifici scolastici in varie località della Lunigiana, anche nella consapevolezza che la presenza di una scuola è una ricchezza per il territorio. Nello specifico, a Fivizzano si era puntato su un polo tecnico commerciale ed un polo professionale”.

Posto che il calo delle iscrizioni è un problema che riguarda tutto il territorio lunigianese e non solo Fivizzano, se invece il problema fosse quello della mobilità, secondo Sinistra Unita il sindaco dovrebbe intervenire in merito “chiedendo e sollecitando, a tutti i livelli, un piano trasporti e di collegamento che risponda alle esigenze del suo territorio proprio perché difficilmente raggiungibile, e non solo per le scuole”.

Fatte queste premesse, il gruppo Sinistra Unita prosegue dettagliando una serie di questioni:

“A Fivizzano ci sono già locali scolastici a norma e predisposti per le attività previste per l'indirizzo scolastico mentre ad Aulla vanno individuati ed allestiti”.

Ed ancora: “ Chiediamo che fine abbia fatto il progetto del polo scolastico annunciato da questa amministrazione nei primi mesi del suo mandato”.

Sinistra Unita conclude con una chiosa finale: “Le scuole vivono se s’investe su di loro e si incentivano le iscrizioni, rimuovendo tutti i possibili ostacoli che ne impediscono lo sviluppo: e questo è il compito della Politica. Il sindaco di Fivizzano, invece di rimuovere gli ostacoli e trovare una soluzione al problema, ha preferito rimuovere il problema stesso spostando il corso di studi socio-sanitario da un'altra parte”.

Michela Carlotti