Lunigiana, dura lettera di Mazzoni alla direzione Asl

sabato, 12 dicembre 2020, 13:11

Ha scritto due volte alla direzione aziendale USL sulla questione della conversione in medicina-covid del reparto ospedaliero di Pontremoli. E se non c’è due senza tre, la terza missiva del capogruppo di opposizione, Francesco Mazzoni, non lascia margini a fraintendimenti.

Innanzitutto Mazzoni sferra una replica durissima alle due dichiarazioni azzardate della direzione aziendale: quella del direttore del presidio ospedaliero delle Apuane , Giuliano Biselli, secondo cui il reparto covid di Pontremoli sarebbe tra i più sicuri di tutta la zona Asl Toscana Nord-ovest; ma anche quella del direttore generale, Maria Letizia Casani, secondo cui la diffusione contagi tra gli operatori sarebbe in parte ascrivibile ad una non stretta osservanza delle procedure da parte degli operatori.

Due dichiarazioni che sono piovute come bombe d’acqua sul vaso già stracolmo e lo hanno fatto traboccare: “Le faccio presente – tuona Mazzoni rivolgendosi alla Casani - che due degenti, entrati col tampone negativo nel reparto di chirurgia di Pontremoli, hanno contratto il virus durante il ricovero, hanno contagiato le loro famiglie, per poi giungere alla morte. Ha svolto le indagini del caso per dare risposte alle famiglie ingiustamente colpite dalla gestione scellerata dell’Azienda USL?”

Dopodiché, il consigliere capogruppo punta il dito su Biselli per quella sua dichiarazione che “oltre a essere evidentemente fuori luogo, rivela tutta l’inadeguatezza a gestire una situazione difficile e complessa e a ricoprire funzioni di vertice, con responsabilità di primo piano che incidono sul diritto alla salute delle persone”.

Così come appare fuori luogo, secondo Mazzoni, “l’ennesima, generica, nota stampa dell’Azienda sottoscritta dall’Unità di Crisi, senza che un nome e una firma ne assumano la responsabilità, nella quale si paragona la scelta di Pontremoli a quella di Barga. Il reparto di Pontremoli – ricorda il capogruppo - è stato aperto nell’arco di tre giorni, poiché il 10 novembre sono arrivati i primi pazienti covid; a Barga il reparto è stato aperto il 24 novembre, ovverosia dopo diciassette giorni di organizzazione e interventi, che hanno consentito di aprire il reparto covid da venti posti letto, senza compromettere l’attività del reparto di medicina, che, invece, a Pontremoli è stato cancellato”.

“Nessuno mette in discussione la criticità della seconda fase – incalza il capogruppo Mazzoni - nessuno si vuol tirare indietro, ma la Lunigiana ha tutto il diritto di sapere come sono stati spesi, da Lei (Casani), da Biselli e dall’Azienda, i soldi pubblici destinati all’apertura di nuovi posti letto covid”.

Il consigliere poi fa riferimento ai soldi spesi nei presidi di costa ed in particolare al monoblocco di Carrara dove “ sono stati finanziati interventi per posti letto covid ma, attualmente, nemmeno un paziente covid è ricoverato in quella struttura”.

Mazzoni parte poi con una raffica di domande ed avvisa che se l’Azienda dovesse perseverare nell’inerzia e nel silenzio, ciò costringerà ad agire in tutte le sedi al fine di ripristinare la legalità violata e di garantire il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa.

“Perché, a differenza dei presidi della zona di costa, a Pontremoli non è stato speso un euro per adeguare la struttura, ma il Dr. Biselli ha imposto, contro il parere di tutti, la riconversione di medicina a reparto covid?

Per quale motivo Lei e il Dr. Biselli, da marzo a novembre, non avete mai pensato a una seria programmazione dei posti letto sulle strutture ospedaliere per un’eventuale emergenza e per far fronte a picchi di contagio e ricoveri?”.

Mazzoni torna inoltre a chiedere copia del provvedimento con il quale è stata disposta la conversione del reparto di medicina dell’ospedale di Pontremoli in reparto covid con l’allestimento di quattordici posto letto a far data dal 9 novembre.

“Francamente – conclude Mazzoni - le telefonate con le quali la direzione pretenderebbe di aver assolto ai doveri di concertazione e trasparenza dell’azienda non hanno alcun pregio”.

Michela Carlotti