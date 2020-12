Lunigiana



Questione ospedali Covid Lunigiana: tra propaganda e urgenze reali

sabato, 5 dicembre 2020, 19:43

di aldo grandi - michela carlotti

Da un mese a questa parte, la cronaca locale ha fatto il pieno di interventi delle varie forze politiche sulla questione della conversione in medicina-covid dei reparti ospedalieri di Lunigiana.

La questione è stata talmente discussa e controversa da dividere sul punto sia i partiti di una stessa coalizione che, addirittura, gli esponenti politici di uno stesso partito. Abbiamo visto Italia Viva contro il PD, poi alcuni esponenti del PD contro gli indirizzi della segreteria PD, ma anche qualche esponente della Lega contro i sindaci del centro-destra.

Ma com’è la situazione reale?

Si è tenuta un paio di giorni fa l’assemblea dei soci della Società della Salute della Lunigiana, appositamente convocata sulla situazione che si è venuta a creare nell’ospedale di Pontremoli a seguito della conversione in accoglienza covid del reparto di medicina.

Composta dai sindaci, o loro delegati, di ciascun comune della Lunigiana oltreché dalla direzione aziendale territoriale, l’assemblea dei soci ha visto anche la presenza del direttore del presidio ospedaliero delle Apuane, Giuliano Biselli, appositamente chiamato a pronunciarsi in merito alla questione dei contagi nel presidio pontremolese e delle più generali problematiche di sicurezza.

Il direttore Biselli ha risposto così alla questione della sicurezza: “Il reparto covid a Pontremoli è assolutamente blindato e completamente separato dal resto dell’ospedale. Vi si accede dal piano interrato e attraverso un ascensore dedicato che viene sanificato regolarmente: è forse il reparto più sicuro di tutta l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest”.

Una dichiarazione molto forte ed altamente rassicurante se si considera che il distretto aziendale Toscana Nord-Ovest comprende un’area vasta composta da molte zone: Apuane, Lunigiana, Piana di Lucca, Valle del Serchio, Versilia, Pisana, Alta Val di Cecina e Valdera, Livornese, Valli Etrusche, Elbana. Ma anche, una dichiarazione spiazzante, soprattutto dopo le innumerevoli polemiche alimentate dal diffondersi dei contagi e che ne individuano la responsabilità proprio nell’assenza di protocolli di sicurezza.

Allora c’è da capire il perché di tutte le polemiche fatte.



L’onorevole Martina Nardi nei giorni scorsi è intervenuta sulla stampa in merito alla questione sollevando il dubbio di una campagna elettorale in atto, in vista delle prossime elezioni comunali che si terranno a Pontremoli presumibilmente in primavera. Quando le posizioni si contraddicono, come nel caso dell’ospedale in questione, allora è bene appellarsi ai dati oggettivi ed al buon senso.

Sul fronte dei dati oggettivi, esiste un’ordinanza della regione Toscana, la n. 96 del 24 ottobre che all’allegato C “piano dell’emergenza ospedaliera per ripresa pandemia covid” cita testualmente: “L’attivazione evolutiva delle aree/ospedali deve avvenire tenendo conto della necessità di non saturare al 100%, fino a quando possibile, l’attività non COVID delle aziende ospedaliero universitarie e degli ospedali provinciali, con la progressiva estensione del coinvolgimento degli ospedali zonali e di prossimità in particolare per la gestione della fase conclusiva dei ricoveri mediante il trasferimento dei pazienti dagli ospedali delle aziende ospedaliero universitarie e provinciali”.

Quindi, l’azienda Usl non avrebbe fatto altro che applicare le direttive regionali, ovvero trasferire i pazienti negli ospedali di prossimità per allentare la pressione sul Noa in un momento in cui, come ha dichiarato il direttore Biselli, ad inizio novembre “arrivavano ogni giorno ben 50 persone positive al covid: così tante che non riuscivamo a far scendere le persone dalle ambulanze per farle entrare in Pronto Soccorso”.

Inoltre, secondo quanto riferito dal direttore generale aziendale USL, Maria Letizia Casani: “Tali interventi non sono stati sottaciuti in quanto risulta che il direttore del presidio, dott. Biselli, ha avuto modo di interloquire telefonicamente con il sindaco di Pontremoli per illustrare la proposta tecnica di trasformazione della struttura di Pontremoli in ospedale Covid, comprese anche le ss.oo. e la terapia intensiva. Tra l’altro sono state effettuate le dovute ed opportune comunicazioni da parte del direttore generale alla conferenza aziendale dei sindaci, alla presenza dell’assessore regionale del diritto alla salute e alla sanità, e successivamente alla conferenza zonale dei sindaci. Quanto sopra, inoltre, è stato preceduto da interlocuzione verbale del direttore generale con il sindaco di Pontremoli”.

E allora? A che gioco giochiamo? La domanda sorge spontanea.

Proviamo a darci delle risposte considerando anche il fronte del buon senso. E qui le istanze dei sindaci che (almeno pubblicamente) si oppongono alla conversione, non fanno una piega: i presidi lunigianesi abbisognano di investimenti strutturali per garantire adeguati standard di sicurezza a tutela dei pazienti e dei lavoratori. E’ un dato di fatto che la regione Toscana abbia investito sulle vecchie strutture di costa, ovvero sul vecchio ospedale S. Giacomo di Massa e sul Monoblocco di Carrara. Ed è un dato di fatto altrettanto granitico che, nonostante gli investimenti fatti, ad oggi la situazione è questa: nel Monoblocco non sono state attivate le degenze covid, mentre sono state invece incrementate di ulteriori 21 posti, oltre ai 26 già attivi ad aprile, le cure intermedie covid al vecchio ospedale di Massa, per un totale di 47 posti letto. Nello stesso Noa è stata sospesa parte dell’attività chirurgica elettiva e ambulatoriale per reperire quanto più possibile personale medico, infermieristico ed oss da assegnare ai reparti covid in espansione per un totale ad oggi di 110 posti letto covid.

In Lunigiana, tutto il polo riabilitativo specialistico Don Gnocchi è stato convertito in covid per un totale di 52 posti letto per cure intermedie covid, d’intesa con l’amministrazione comunale: e questo è quanto confermato dallo stesso sindaco Gianluigi Giannetti.

E poi anche in sede di conferenza zonale dei Sindaci non sono mancate le obiezioni: il sindaco di Pontremoli, ha ribadito l’assenza negli anni di investimenti sull’ospedale pontremolese ma anche che “non vi è riscontro di un’organizzazione strategica che invece andava fatta quand’era il momento, ovvero nella scorsa estate. Personalmente, avrei lasciato “pulita” la realtà dell’ospedale di Pontremoli”.

Obiezione a cui il direttore ospedaliero Biselli ha replicato: “Il problema, lo voglio ribadire, è che siamo in guerra e non si può affermare che l’ospedale di Pontremoli sarebbe rimasto “pulito” se non ci fosse stato il reparto covid. La questione davvero spinosa semmai è un’altra: ovvero il fatto che c’è carenza di personale. I posti letto davvero non mancano, ma manca il personale che si possa occupare dei pazienti”.

Ed è proprio questo il problema: la carenza di personale che espone i lavoratori a turni difficili ed a situazioni al limite della loro stessa tutela.