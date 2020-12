Lunigiana



Rubano Suv a Pontremoli, arrestati moldavo e tunisino dopo folle inseguimento

giovedì, 31 dicembre 2020, 18:12

di michela carlotti - donatella beneventi

Un inseguimento che si è protratto per circa 40 chilometri lungo l'autostrada A15 nel tratto Pontremoli-Parma alla velocità folle superiore ai 200 chilometri orari.



Nella prima mattinata di oggi, le pattuglie della polizia stradale della sottosezione di Pontremoli, in servizio sull’autostrada A15, hanno intercettato un SUV di grossa cilindrata, che era stato rubato poco prima nel centro abitato di Pontremoli.

I due occupanti, per evitare il controllo che da liì a poco sarebbe scaturito, hanno iniziato una folle fuga nel tratto appenninico dell’autostrada ad una velocità superiore a 200 chilometri orari, compiendo manovre pericolosissime per la propria ed altrui incolumità.

I due malviventi non hanno arrestato la loro fuga nemmeno in presenza dei cantieri stradali che costringevano il traffico al doppio senso di circolazione, generando il pericolo concreto di scontrarsi frontalmente con chi viaggiava regolarmente nel suo senso di marcia.

Per porre fine a tali manovre in condizioni di sicurezza, tre pattuglie della sottosezione di Pontremoli in collaborazione con una pattuglia della sottosezione di Berceto che opera sul versante emiliano dell’autostrada della Cisa, sono riuscite a rallentare l’intera circolazione autostradale costringendo i fuggitivi a rallentare a loro volta ed a procedere in tal modo al loro fermo, direttamente sulla carreggiata autostradale.

Le due persone, una di nazionalità moldava ed una di nazionalità tunisina, risultano domiciliate nella città di Bologna ed erano state sottoposte a denuncia sempre dalla polizia stradale di Pontremoli il giorno precedente, dopo un incidente che li aveva coinvolti ed a seguito del quale si erano dati alla fuga lasciando la targa dell'auto per terra laddove era avvenuto l'incidente. Fermati dalla polizia, i due avevano fornito false generalità ed erano dunque stati rilasciati dopo essere stati denunciati.

Stamani, il furto del Suv a Pontremoli ha permesso di ricondurre l'episodio del giorno prima ai due malviventi di cui sono quindi state ricostruite le corrette generalità: entrambi i fuggitivi erano noti alle forze dell'ordine ed il tunisino era anche stato raggiunto da un decreto di espulsione per cui avrebbe dovuto lasciare l'Italia a maggio.

Fermati entrambi in autostrada all'altezza dell'uscita di Fornovo, i due malviventi sono stati tratti in arresto in flagranza per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Il veicolo provento di furto è stato recuperato con un carro attrezzi e trasportato presso la sottosezione della polizia stradale di Pontremoli per essere immediatamente riconsegnato al proprietario, che nel frattempo aveva sporto denuncia di furto.

Oggi si è già tenuta l'udienza telematica con convalida di arresto da parte del giudice di Parma: i due sono stati quindi trasportati in carcere a Parma.