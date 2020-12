Lunigiana



Sindaco sotto accusa in consiglio comunale: la Lega all'attacco sulle scuole

mercoledì, 30 dicembre 2020, 17:36

di michela carlotti

Si è svolto ieri sera l'ultimo consiglio comunale dell'anno, trasmesso con una diretta streaming che "questa volta funzionò" hanno commentato in modo polemico i membri del gruppo della Lega di Fivizzano. Gruppo che, pur non essendo rappresentato in consiglio comunale, dà il suo sostegno al gruppo di minoranza di centrodestra.

Com'era prevedibile, è stato portato in discussione consigliare il tema del trasferimento del corso di studi socio-sanitario ad Aulla, con ben tre interrogazioni rivolte al sindaco e all’assessore Nobili dai rispettivi gruppi dell'opposizione.

A riguardo, la Lega di Fivizzano ha dichiarato: "Le risposte date dalla maggioranza non sono solamente insoddisfacenti, ma addirittura inaccettabili. Il sindaco doveva lottare per mantenere i servizi essenziali nelle realtà montane e periferiche come il nostro territorio e non giustificare il trasferimento degli stessi in altri comuni più a valle, ritenuti più agevoli nel raggiungimento".

"Non può essere una scusante - prosegue la Lega - il fatto che il sindaco sia in carica da un solo anno: ci chiediamo che fine abbiano fatto le mozioni presentate dall’opposizione e votate all’unanimità dal consiglio comunale, che davano mandato al sindaco stesso di attivarsi presso gli enti competenti per istituire l’onni-comprensivo".

Secondo la Lega, il sindaco non avrebbe fatto abbastanza per mantenere il socio-sanitario nel comune di Fivizzano: "Ci chiediamo come mai non si è investito di più nell’orientamento, in campagne social, nel coinvolgimento e nella ricerca dell’unità di tutte le forze politiche per portare nuove iscrizioni alle nostre scuole superiori".

E se il sindaco ha addotto in consiglio le motivazioni dell'ottica scolastica comprensoriale e del calo delle nascite, la Lega oggi risponde così: "Qual è l’ottica comprensoriale se Fivizzano viene depauperata delle sue scuole e non ottiene nulla in cambio? - ed ancora - Noi pensiamo che il calo demografico non può che essere una scusa dato che Bagnone conta meno di 1000 abitanti eppure riesce a mantenere i suoi istituti scolastici superiori attirando iscritti da fuori comune".

"Bisogna anche ribadire – incalza la Lega - che se il sindaco è in carica da solo un anno e mezzo l’assessore Nobili, delegata all’istruzione, è in carica da sei anni e in questi sei anni possiamo addirittura elencare tutto quello che abbiamo perso: si è ormai quasi del tutto perso l’istituto MAT, si è perso il Socio-Sanitario, si è visto drasticamente calare il numero degli iscritti dell’Istituto Agrario le cui concause sono da rintracciare nella chiusura del convitto e nel trasferimento dell’istituto da Soliera Fivizzano nonché nelle beghe politiche del PD locale e provinciale che non hanno mai consentito uno sviluppo delle scuole basate su una programmazione organica".

A conclusione, la Lega ha dichiarato: "Pensiamo che per rispetto verso i cittadini fivizzanesi, l’assessore Nobili farebbe bene a rassegnare le dimissioni. In ogni caso, per tutti questi motivi, questa maggioranza verrà ricordata come la formazione politica che ha perso le scuole del nostro comune".