Lunigiana



Villafranca: parte il corso di studi "Conoscere Dante e la sua modernità"

mercoledì, 30 dicembre 2020, 18:31

Col nuovo anno partirà il ciclo di incontri culturali dedicati a Dante, titolato "Conoscere Dante e la sua modernità".

Il legame di Dante alla Lunigiana è ormai noto: egli fu presente in questa terra su incarico ricevuto dai Malaspina per trattare, per loro conto, la pace del 1306 col Vescovo di Luni per la spartizione della controversa eredità degli Obertenghi. Ed alla Lunigiana, Dante ha dedicato alcuni passi celebri della Divina Commedia.

In occasione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta, il progetto nasce dalla collaborazione tra il Centro Lunigianese di Studi Danteschi, l'Associazione Manfredo Giuliani ed il Comitato Il Chiostro, con il patrocinio del comune di Villafranca.

La presentazione del ciclo d'incontri è avvenuta ufficialmente ieri in conferenza stampa presieduta dall'assessore alla cultura Alice Vietina che ha esposto un fitto calendario di appuntamenti che si articoleranno per tutto il nuovo anno 2021 per un totale di dodici lezioni.

Il primo incontro è fissato per il 29 gennaio, a cui seguiranno altri undici appuntamenti a cadenza mensile fino al prossimo dicembre e che si solgeranno nel chiostro di San Francesco a Villafranca.

Gli incontri saranno presieduti da studiosi autorevoli di Lunigiana, membri essi stessi o fondatori degli enti organizzatori: Giuseppe Benelli, Germano Cavalli, Mirco Manuguerra, Davide Pugnana, Giorgio Masi, Lorenzo Ricci, Antonio Zollino.

Michela Carlotti