Lunigiana



A Monti di Licciana Nardi: in attesa del piano operativo comunale, spunta il palazzo viola

lunedì, 18 gennaio 2021, 17:20

di Michela Carlotti

Ognuno a casa propria è libero di pitturare le pareti interne a proprio gusto, con tinte scelte a piacimento. Ma fuori? E' la domanda che si pongono diversi cittadini della frazione di Monti nel comune di Licciana Nardi.

Per le superfici esterne, infatti, il discorso cambia: la scelta dei colori deve fare i conti con determinati vincoli. Ogni immobile, infatti, fa parte di un determinato paesaggio rurale e urbano, pertanto occorre attenersi alle regole dettate dai comuni.

Ma al momento, il comune di Licciana Nardi si trova in un limbo, poiché deve adeguare gli strumenti di pianificazione territoriale e i relativi atti di governo del territorio alle nuove normative regionali e nazionali.

Per cui il sospetto è che, in attesa dell'approvazione del nuovo P.O.C. piano operativo comunale, tutto sia possibile.

Così, alcuni giorni fa a Monti sulle pareti esterne di un condominio sito lungo la provinciale che percorre il paese e ubicato nelle immediate adiacenze della piazza, al posto del colore rosa è spuntato il violetto.

Un colore particolare che è più facile incontrare nelle facciate di località di mare, ma che mal si abbina al contesto rurale di un paese di campagna e del suo ambiente circostante.

Ogni regolamento edilizio, infatti, stabilisce particolari requisiti estetici per cui tutti i fabbricati e gli altri manufatti prospicienti le pubbliche vie o gli spazi pubblici o, comunque, esposti a pubblica vista, che devono presentare decoroso aspetto architettonico, armonizzato con l’ambiente circostante.

Questo significa che, mentre si possono colorare a piacimento le pareti interne di casa propria, per l'esterno occorre invece confrontarsi con le regole predisposte dall'ufficio tecnico del comune di riferimento per verificare se vi sono specifiche limitazioni e procedere con le opportune autorizzazioni.

Alcuni cittadini hanno riferito di non aver ricevuto l'autorizzazione comunale per la forma scelta dei canali di gronda e pluviali ma anche per la colorazione di alcuni infissi e ringhiere.

Pertanto, la domanda è lecita.

Il cosiddetto "piano del colore" e le modalità con cui avviare il processo finalizzato al rilascio delle relative autorizzazioni per le operazioni di tinteggiature delle facciate esterne di quello che in paese veniva comunemente chiamato "il palazzo rosa", sono stati rispettati?

In caso contrario, se la pitturazione non fosse stata concordata anche solo per una dimenticanza e trascuratezza in buona fede del proprietario dell'edificio, il comune potrebbe chiedere al proprietario stesso di ripristinare la situazione precedente.