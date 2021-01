A Villafranca, una mostra degli studenti delle medie racconta la Shoah

Altri articoli in Lunigiana

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:49

Non soddisfano le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale per contrastare lo spopolamento scolastico ed attirare studenti nelle scuole fivizzanesi. Neppure l'intervento del ministro della pubblica istruzione, Lucia Azzolina, è apparso utile al gruppo consigliare d'opposizione dei civici di Mirko Moscatelli

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:36

Dal 31 gennaio il dottor Mario Moscatelli, medico di base con ambulatorio a Monzone, andrà in pensione. In paese e dintorni non si parla d'altro, con la preoccupazione che non venga titolato d'incarico un altro medico e che quindi gli assistiti vengano ripartiti tra i medici già operanti nell'ambito territoriale,...

lunedì, 25 gennaio 2021, 12:02

“E’ una situazione insostenibile – spiega Andrea Conti - Ormai sono decenni che aspettiamo una soluzione ma nessuno si fa vedere. Adesso ci siamo rivolti a Daniele Tarantino del comitato Una montagna di idee per una montagna da salvare, dell’associazione Insieme, per chiedere un sostegno”

domenica, 24 gennaio 2021, 09:50

Il comune di Filattiera ha ottenuto le risorse finanziarie per la sistemazione delle frane presenti sulla SP 33 che converge sul capoluogo

sabato, 23 gennaio 2021, 19:21

In piena allerta arancio un movimento franoso, probabilmente favorito dall’abbondante pioggia, ha invaso la carreggiata della SP 17 determinando la chiusura della strada di collegamento tra le frazioni di Posara e Moncigoli

sabato, 23 gennaio 2021, 13:13

Le copiose piogge delle ultime ore e la piena del Magra hanno dato il colpo di grazia alla struttura, facendo sparire, alla vista dei passanti, il furgoncino che per mesi aveva resistito, aspettando come una sentinella che la politica e la magistratura rendessero giustizia a quanto accaduto