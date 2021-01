Al via le vaccinazioni anti-covid in Lunigiana agli operatori sanitari. Previsti 10 mila vaccini al mese

Altri articoli in Lunigiana

mercoledì, 13 gennaio 2021, 19:20

Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. L'associazione operatori turistici lunigianesi qualche tempo fa ha chiesto a tutti i comuni della Lunigiana di poter beneficiare dell'esenzione TARI, come aiuto in questo momento di gran difficoltà considerato tra l'altro che, essendo state chiuse per molto tempo, la produzione di...

martedì, 12 gennaio 2021, 15:06

Il mezzo della linea si trovava in sosta, parcheggiato in piazza della Liberazione, quando intorno alle 10.15 ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Nessun ferito, all'interno non c'erano passeggeri. Video

lunedì, 11 gennaio 2021, 21:53

La stazione di Carrara-Lunigiana è stata impegnata a sgomberare la strada, ad alleggerire i tetti dalla coltre bianca e ad assistere le vetture in difficoltà

lunedì, 11 gennaio 2021, 21:48

lunedì, 11 gennaio 2021, 20:39

In collegamento veloce tra l’Emilia-Romagna e la costa Tirrenica, passando per il comune di Fivizzano, ovvero la cosiddetta "Via Fivizzano-Mare" è il sogno infranto dei fivizzanesi, di cui tanto si parlò alla fine degli anni ottanta grazie all'impegno del professor Luigi "Gino" Chinca

lunedì, 11 gennaio 2021, 16:40

Ci sono diverse criticità riguardanti la viabilità nel territorio del comune di Fivizzano e che, secondo il coordinamento comunale della Lega, meritano attenzione