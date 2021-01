Lunigiana



Alla Rsa di Bagnone il vaccino ai coniugi più anziani d'Italia

venerdì, 1 gennaio 2020, 18:30

di Michela Carlotti

Prosegue ininterrottamente la campagna vaccinale che ha preso il via negli ultimi due giorni dell'anno in Lunigiana, coinvolgendo le numerose RSA per anziani del territorio.

Una corsa contro la pandemia e che il Lunigiana ha fatto registrare ben due primati nazionali: con i primi vaccini somministrati alla signora più anziana d'Italia ieri, ed oggi alla coppia di coniugi più anziana della nostra nazione.

Stamani, infatti, è stata la volta della RSA Nuovi Orizzonti di Bagnone, gestita dalla cooperativa Aurora Domus, dove i due anziani Giuseppe Canossa di 82 anni e Cosima Galeone di 83 anni (in foto) sono i primi coniugi vaccinati sars covid in Italia.

La coppia è stata fotografata sorridente mentre si tiene per mano circondata dai medici ed infermieri del team guidato dal dott. Lucio Barani. Medico lunigianese alle dipendenze dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest con la qualifica di dirigente medico di I° livello di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Barani è tornato ad occuparsi dell'attività medica nel territorio dopo una lunga carriera politica da Parlamentare.

"Le dosi sono frazionate – ha commentato il dott. Barani – è necessario pensare prima ai più fragili. In Lunigiana, terra di molte RSA, la politica aziendale è quella di dare priorità agli anziani ed ai soggetti maggiormente a rischio, per preservarli fisicamente dalla malattia e restituirli all'affetto dei loro cari. Il personale sanitario, medici, infermieri e oss, verranno vaccinati in seconda battuta".

Sta bene anche Maria Martinelli, l'ultracentenaria che si è sottoposta ieri al vaccino. Classe 1914, Maria ha 106 anni ed è ospite della RSA aziendale di Pontremoli da ormai due anni. Fino al gennaio 2019 viveva da sola nella frazione di Grondola. Mentre la stavano vaccinando ha raccontato agli operatori come aveva affrontato l’epidemia di spagnola. Stamani Maria ha detto ad un operatore che tutta questa neve farà nascere i funghi a maggio e che ora che è vaccinata potrà tornarci.

L'assessore Michele Lecchini di Pontremoli ha voluto rilasciare un commento a riguardo: "Maria è la vaccinata più anziana d'Italia. L'energia e la determinazione con cui si è sottoposta al vaccino devono essere lo sprone per tutti a dare il via ad una campagna vaccinale imponente nei numeri, per sconfiggere questo momento che ha cambiato le nostre vite".

Domani le vaccinazioni proseguiranno nelle altre RSA di Lunigiana, in una corsa contro il tempo che vuole riportare in tutta sicurezza gli anziani agli affetti e, soprattutto, agli abbracci di figli e nipoti.