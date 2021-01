Lunigiana



Alpinismo lento per i giovani: dalla scuola un impulso a ripartire

sabato, 30 gennaio 2021, 10:01

Nel tempo di Coronavirus, mentre il mondo della scuola sembrava confinato alla didattica a distanza, con l’iniziativa sperimentale presso l’I.T.C.T. Fossati - Da Passano, prende il via il progetto di PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro) denominato “Alpinismo Lento per i Giovani”. Si tratta, nel pieno rispetto di ogni norma sanitaria imposta dal momento, di sviluppare un’attività sportiva completa, che nei giovani contribuisce alla crescita delle capacità coordinative e condizionali, mentre consente loro, di approfondire la cultura, la storia e le tradizioni dei territori in cui viene praticato.



Così, presso la sede centrale dell’istituto, il dirigente scolastico Paolo Manfredini ed il presidente dell’associazione Mangia Trekking Giuliano Guerri, hanno firmato una Convenzione per l’anno in corso (2021) relativa al progetto destinato agli studenti del 3° anno ad indirizzo “Turistico”. All’incontro per la firma erano presenti inoltre, la responsabile del PCTO prof.ssa Silvia Segalla, le coordinatrici del progetto, le insegnanti di scienze motorie e sport delle classi, Prof.sse Alessandra Borio e Maria Porcelluzzi, ed i tutor dell’associazione Mangia Trekking, Lidia Secco e Giorgio Berettieri. Alle lezioni in aula si alterneranno uscite negli ambienti naturali, e lungo i sentieri del mare e delle montagne Appenniniche e Apuane. Lo scopo del progetto che verrà sviluppato, sarà inoltre quello di avvicinare i giovani alla natura. Sensibilizzandoli al rispetto dell’ambiente e trasmettendo loro le elementari norme di sicurezza nelle attività in montagna.



Per i contenuti, e le attività previste, l’iniziativa di Alpinismo Lento nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nelle sue diverse declinazioni, ha richiamato l’attenzione e l’interesse di primarie e rinomate aziende italiane dei settori dell’escursionismo e dell’alpinismo ( AKU - CAMP ), nonché dei Parchi naturali nazionali e regionali, in cui si sviluppa ( Cinque Terre, Appennino Tosco Emiliano, Alpi Apuane, Montemarcello Magra Vara e Porto Venere).