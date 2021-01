Lunigiana : fivizzano



Alternativa per il Futuro: “Sulle scuole abbiamo bisogno di amministratori capaci”

venerdì, 29 gennaio 2021, 14:39

Sfumata la possibilità di formare la prima classe del socio-sanitario ad Aulla, dopo che per cinque anni consecutivi lo stesso corso non aveva registrato iscrizioni della sede di Fivizzano, fioccano gli attacchi al sindaco Gianluigi Giannetti. E’ di oggi un’accusa molto articolata del gruppo di minoranza consigliare “Alternativa per il futuro” al primo cittadino.

“Alla fine i numeri sono quelli che danno il senso ad ogni ragionamento – afferma il gruppo - Il sindaco Giannetti aveva motivato la sua decisione di cedere il socio-sanitario ad Aulla, sostenendo che la sua centralità avrebbe aumentato il numero di iscritti salvando di fatto il corso e permettendo ai ragazzi lunigianesi di continuare a fruire di tale importante servizio. La sua previsione però, degna del migliore mago Otelma, è affondata miseramente viste le richieste di iscrizione ricevute fino ad ora. A meno di qualche ripensamento di massa, gli iscritti saranno tre, come il voto che si meriterebbe il nostro caro primo cittadino per aver seguito una scellerata linea politica che lo consegnerà alla memoria dei posteri come il sindaco che ha definitivamente affossato le scuole fivizzanesi”.

Il gruppo d’opposizione non si limita ad infierire sull’epilogo negativo di un tentativo che si è infranto contro l’insufficienza numerica degli iscritti, ma ripercorre le proposte e la sua idea di gestione delle politiche scolastiche comunali.

“Quello che serve è un’istruzione di qualità, che abbia dei contenuti e che offra prospettive per il futuro, un’istruzione che vada oltre il libro gratis magari puntando più sulla ricettività organizzata con le famiglie, proprio come noi avevamo invano proposto in campagna elettorale ed in tutti i consigli comunali in cui si è affrontato il problema delle scuole. Le altre nostre proposte erano chiare – prosegue il gruppo - la richiesta di una classe articolata tra socio e M.A.T. che però ci è sempre stata negata, non distruggere il laboratorio di meccanica a favore di una mieleria che non è utilizzata dalle scuole, e per quanto riguardava proprio il socio-sanitario lavorare perché si capisse che non è una scuola solamente femminile. Infine è da molti anni che chiediamo a tutti i livelli la costituzione di un onnicomprensivo, per avere una dirigente scolastica in loco per progettare il nostro futuro”.

“Si doveva insistere molto di più – commenta il gruppo - sulla qualità dell’istruzione in modo da attirare persone anche da fuori del nostro comune perché se l’offerta è d’eccellenza, le distanze tendono a sparire, è una legge di mercato. I numeri, caro sindaco, ancora una volta le si sono ritorti contro: i risultati si ottengono con un’attenta pianificazione e con lo sviluppo di idee solide e lungimiranti, forse è il caso che vi fermiate a prendere un po’ di respiro e se qualcuno non è all’altezza, con gentilezza accompagnatelo alla porta, abbiamo bisogno di amministratori capaci non di sognatori inconcludenti”.



Michela Carlotti