Lunigiana



Ancora disservizi di rete: Marco Ciri annuncia una class-action

venerdì, 22 gennaio 2021, 18:35

Oltre 36 ore di assenza di copertura di rete mobile e il consigliere Marco Ciri di Mulazzo sbotta. Sono diverse e reiterate le segnalazioni e le lamentele riguardo all'assenza di rete mobile e internet, ma anche fissa in Lunigiana. E' nata anche una pagina facebook a questo riguardo.



Oggi anche il consigliere comunale con delega a lavori pubblici, sport, politiche giovanili, Marco Ciri, interviene sulla spinosissima problematica che perdura irrisolta da tempo, creando non pochi disagi alla popolazione ed alle attività commerciali del territorio.



"Ho scritto questa mattina per pec ai vari gestori coinvolti – ha detto Ciri - per segnalare la gravità del disagio che tutta l’alta Lunigiana sta vivendo da circa trentasei ore con l’assenza di copertura rete cellulare. Ho chiesto che vengano sollecitati i lavori di ripristino della rete nell’arco delle prossime ore".



"Gravi sono i disagi che tutto ciò sta causando – dichiara Ciri - problemi lavorativi ma non solo, impossibilità di comunicazione con i propri cari e problematiche legate anche alla sicurezza".



Orail consigliere comunale attende una risposta a mezzo pec dai gestori in questione, pronto a darne informativa alla cittadinanza, ma annuncia di più: "Valuterò nelle prossime ore la possibilità di proporre una class-action perché non è più possibile tollerare questi disservizi".

M.C.