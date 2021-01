Lunigiana : Fivizzano



Arriva la dura replica del sindaco sulle scuole: “Dalle opposizioni, solo proclami e uso sfrenato dei social”

domenica, 31 gennaio 2021, 12:50

di Michela Carlotti

Attesissimo l’intervento del sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti, sulla questione delle scuole dopo che, nei giorni scorsi, è stato reso noto il numero di tre sole iscrizioni al corso socio-sanitario. Numero insufficiente che vanifica di fatto il tentativo di mantenere il corso di studi nell’ambito lunigianese, trasferendolo ad Aulla dopo cinque anni consecutivi di mancate iscrizioni nella sede di Fivizzano. Un epilogo che ha provocato dure reazioni da parte delle opposizioni, che oggi il sindaco commenta altrettanto duramente.

“Sulle scuole, dalle opposizioni sono stati fatti solo proclami. Dopo giorni di impegno profuso insieme all’assessore Francesca Nobili ed a tutta l’amministrazione per cercare sostenere le scuole di secondo grado – dice il sindaco - non ci stiamo ad essere accusati dalle opposizioni o da liste politiche che nemmeno sono rappresentate in consiglio comunale”. Ed ancora: “È vergognoso quello che si è letto ed ascoltato da parte della “Lista Civica Alternativa per il Futuro” e dei partiti che la supportano, con accuse infamanti che mi accusano di essere “l’affossatore delle scuole fivizzanesi”.

Il sindaco Giannetti relaziona l’impegno massiccio dell’amministrazione comunale fivizzanese per contrastare lo spopolamento scolastico: “Iniziative che vanno ben oltre i compiti istituzionali dell’ente comunale, legate all’orientamento scolastico e con la messa a disposizione degli studenti di risorse di bilancio straordinarie per la formazione di un pacchetto scuola unico in Italia: libri e trasporto gratuiti, tablet in comodato d’uso gratuito per la didattica a distanza, vitto e alloggio nell’ostello degli Agostiniani”. Oltre alle risorse economiche stanziate per il nuovo campus scolastico, per mieleria, laboratori e le serre, e per la sistemazione delle scuole esistenti di Fivizzano e Monzone: un totale di oltre 4 milioni di euro.

“Purtroppo – commenta il sindaco - i consiglieri delle opposizioni a Fivizzano giocano, per i loro interessi politici, anche sulla pelle degli studenti, dimostrando soddisfazione per il fatto che la scelta del socio-sanitario ad Aulla sia stata un flop per l’amministrazione comunale: una visione inaccettabile di chi, invece, avrebbe dovuto fare il tifo perché dopo cinque anni di nulla si è almeno tentato di ricreare una classe del corso socio-sanitario. E che fosse stata a Fivizzano o ad Aulla poco avrebbe dovuto importare”.

“L’enorme sforzo fatto dall’amministrazione per garantire promozione alle nostre scuole con un pacchetto unico a livello nazionale – prosegue il sindaco Giannetti - ha attirato l’interesse di tutta l’Italia: siamo stati sui TG regionali e nazionali, siamo arrivati fino a cogliere l’interesse del ministro Azzolina che ha dedicato un video messaggio ai nostri studenti. Ma non è bastato: i gruppi d’opposizione sono gli unici che non lo hanno colto, sono gli unici che pensano di avere le soluzioni ma le tengono chiuse nel cassetto, sono gli unici che non hanno ancora capito che non devono chiedere le dimissioni ai componenti della maggioranza ma devono rendersi conto di essere loro stessi inadeguati a svolgere il ruolo di consiglieri anche di minoranza”.

Il sindaco Giannetti rincara poi la dose ricordando che la tematica scolastica non è di competenza esclusiva del sindaco, e che le scuole non sono di questo o quel comune, ma sono per gli studenti.

Giannetti espone con lucidità e fermezza quello che è un problema non solo di Fivizzano ma di tutta la Lunigiana: “E’ arrivato il momento di cambiare rotta, la Lunigiana con i numeri di iscritti che ha, non si può più permettere un numero così alto di corsi scolastici che frammentano l’offerta con una difficoltà generale a completare le classi. Purtroppo le difficoltà quest’anno sono per molti istituti della Lunigiana: l’esodo verso lo spezzino incide in maniera costante”.

A fronte di queste problematiche e dello sforzo compiuto per salvare i corsi scolastici, il sindaco respinge al mittente tutte le accuse, e lo fa senza mezzi termini: “Nonostante tutto, i ben pensanti delle minoranze fivizzanesi dicono che sia solo colpa del sindaco, senza però avere mai partecipato negli anni ad una giornata di orientamento, senza avere mai concretamente portato soluzioni alternative e utili per un rilancio dei nostri istituti, facendo sempre e solo chiacchiere, parlando addirittura di capacità di marketing: questi grandi letterati e dottori delle liste d’opposizione rinomati a livello internazionale per le loro grandi doti di conoscitori e manager della promozione, capaci solamente ad uscire con articoli distanti dalla realtà e con l’uso sfrenato dei social come unico strumento per la risoluzione delle problematiche. Bisogna essere seri nel lavoro di amministratori sia che si faccia maggioranza sia che si faccia opposizione: non si risolve nulla con proclami e dichiarazioni strumentali e utili solo a mettere in cattiva luce questo o quello. Anche in questa occasione si è perso tempo per tacere. Sarà arrivato il momento di lasciare spazio a qualcuno più capace e competente?”.