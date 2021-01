Lunigiana



Autobus in fiamme a Fivizzano

martedì, 12 gennaio 2021, 15:06

di michela carlotti

Ennesimo incendio ad un autobus della compagnia CTT, questa volta nella mattinata. Nessun ferito, all'interno non c'erano passeggeri.



Il mezzo della linea si trovava in sosta, parcheggiato in piazza della Liberazione, quando intorno alle 10.15 ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fivizzano ed i vigili del fuoco del distaccamento di Aulla che, con un’autobotte ed un altro mezzo dotato di riserva idrica, hanno rapidamente domato le fiamme.



Nessun problema per le persone, ma si tratta dell’ennesimo guasto ai mezzi della CTT, molti dei quali sono vetusti e nel tempo hanno creato non pochi disagi a studenti e lavoratori pendolari. Mezzi che abbisognano di sostituzione, dunque, ma che sono ancora in uso nonostante la “campagna acquisti” avviata dalla Compagnia Trasporti Toscana che, a questo punto, probabilmente dovrà ripensare a destinare alla Lunigiana altri mezzi della nuova flotta presentata tra la fine del 2019 ed i primi mesi del 2020.