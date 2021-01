Lunigiana



Campo da tennis e calcetto di Equi Terme in completo degrado: la denuncia della Lega di Fivizzano

mercoledì, 20 gennaio 2021, 16:50

Il campo sportivo comunale di calcetto e tennis di Equi Terme versa in stato di abbandono totale. A denunciarlo è la Lega di Fivizzano che accusa di disinteresse l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluigi Giannetti.

"Siamo stati contattati da alcuni abitanti di Equi - spiega la Lega - che hanno chiesto un nostro intervento per la situazione di pesante degrado della struttura".

"Tale impianto sportivo di proprietà comunale – prosegue il coordinamento leghista - era stato molto utilizzato nel passato, prima come campo da tennis in terra battuta e poi come campo da calcetto in sintetico. Oggi però, è sotto gli occhi di tutti che la struttura presenta reti divelte, terreno di gioco sporco, rifiuti abbandonati, spogliatoi aperti e inagibili, erba e vegetazione che sommergono anche il vicino campo da bocce e le tribune".

"Tutto ciò - accusa la Lega - rappresenta un pessimo biglietto da visita per i turisti che visitano Equi Terme, ma prima ancora per la stessa popolazione del paese".

Fatta questa premessa, la Lega indirizza la sua inequivocabile richiesta di intervento all'amministrazione comunale: "Quello che vogliamo sapere dal sindaco Giannetti e dall’assessore Nobili che ha la delega alle attività sportive, è se il campo sportivo sia stato dato in gestione a qualche persona o associazione. Inoltre, viste le pessime condizioni, chiediamo se sono previste risorse a bilancio per la sua sistemazione comprensiva anche dell’antistante campo da bocce".

"Notiamo - conclude la Lega - che il sindaco con manifesti e dirette su Facebook cerca sempre di fare emergere quanto ha fatto o stia facendo per il comune, ma dal nostro viaggio nelle frazioni notiamo una situazione completamente differente. Quindi caro sindaco Giannetti, i cittadini si aspettano più fatti concreti e meno slogan".