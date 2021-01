Lunigiana : licciana nardi



Contagi in comune, l'opposizione: "Se il sindaco ha taciuto, dovrebbe dimettersi"

giovedì, 14 gennaio 2021, 19:07

di Michela Carlotti

E' una circostanza ancora tutta da accertare, ma secondo le accuse di oggi che il gruppo di minoranza ha mosso al sindaco di Licciana Nardi, Renzo Martelloni, il primo cittadino avrebbe omesso di comunicare un caso di positività tra i dipendenti degli uffici tecnici del comune e, quindi, avrebbe anche omesso di attivare le necessarie procedure previste per legge, per la sanificazione dei locali e la quarantena preventiva dei contatti stretti.

I fatti risalirebbero alla fine del mese di novembre ed inizio dicembre quando, a fronte di sintomi febbrili, la persona contagiata si sarebbe sottoposta al tampone ed avrebbe in quell'occasione scoperto di aver contratto il virus.

La notizia si è presto diffusa tra i colleghi, alcuni dei quali, non vedendo mettere in atto a palazzo alcuna delle procedure anti-contagio, hanno chiesto l'intervento delle rappresentanze sindacali e della sicurezza dei lavoratori che, quindi, hanno scritto al sindaco per ricevere informazioni a riguardo.

Il sindaco Renzo Martelloni ha risposto con lettera alle RSL: "Una risposta che non è una risposta" hanno commentato le rappresentanze, con cui Martelloni in buona sostanza ha dichiarato di aver provveduto a far sanificare i locali e di non aver disposto le quarantene preventive perché, consultatosi con ASL, non ve ne sarebbe stata la necessità per decorrenza dei termini del periodo di contagiosità.

Resta però il dubbio dei dipendenti e delle loro rappresentanze, poiché non vi sono prove dell'avvenuta sanificazione dei locali, né della decorrenza dei termini degli avvenuti contatti e del relativo periodo di contagiosità.

In questa fitta coltre di "si dice" e "si mormora", uno squarcio si registra oggi con la dichiarazione del gruppo della minoranza consigliare "Siamo Licciana" composta da Francesco Micheli, Roberta Vallini, Martina Chiappini, Andrea Galia.

"Tra il mese di novembre e dicembre - dichiarano infatti i consiglieri di minoranza - purtroppo tra i dipendenti del comune di Licciana si sono registrati casi di positività in quelli che sono gli uffici tecnici. Il sindaco ha ancora una volta evitato di rendere pubblica la notizia, mettendo a rischio chi magari in quei giorni è andato negli uffici ed ha avuto contatti più o meno stretti".

"La comunicazione non è nemmeno stata data né a tutti i dipendenti, né alla minoranza. Perché questo silenzio?". L'accusa mossa dai consiglieri al sindaco Martelloni è molto pesante.

"Non è certo colpa del sindaco se ci sono dei contagi, né l’ammalarsi è una colpa. È una colpa invece – incalza il gruppo - non avere un protocollo chiaro per l’accesso ai servizi comunali, senza misurazione della febbre e la tenuta di un registro di chi accede al palazzo comunale. Nel caso di un contagio in un luogo pubblico, come può essere un bar o un ristorante, si procede alla chiusura e alla sanificazione oltre che al tracciamento di tutte le persone che hanno avuto contatti. E non si capisce perché un comune debba comportarsi in maniera diversa".

"Siamo in un periodo storico che nessuno avrebbe mai voluto vivere e purtroppo le leggerezze possono costare molto care. Si spera – prosegue la minoranza - che la sanificazione sia stata fatta rispettando le normative e che si siano date adeguate informazioni all’ufficio igiene rispettando per i contatti stretti il periodo di quarantena".

Il gruppo annuncia, quindi, che a riguardo farà un'interrogazione consigliare: "Queste cose le richiederemo in un’interrogazione per capire precisamente le dinamiche e il rispetto delle norme igieniche. È fondamentale però che venga garantito un protocollo di comportamento sia per gli accessi al palazzo comunale per tutelare i dipendenti e gli utenti, sia per evitare che situazioni come quella verificata a novembre possano creare ulteriori rischi sanitari".

"Il sindaco è responsabile per la salute pubblica del comune e dei suoi cittadini. Se venisse fuori – conclude il gruppo - che delle leggerezze hanno messo a rischio la salute dei dipendenti e dei cittadini, Martelloni dovrebbe dimettersi".

