Lunigiana



Da Moncigoli a Equi: Fivizzano martoriata dalle frane

sabato, 23 gennaio 2021, 19:21

di Michela Carlotti

In piena allerta arancio un movimento franoso, probabilmente favorito dall’abbondante pioggia, ha invaso la carreggiata della SP 17 determinando la chiusura della strada di collegamento tra le frazioni di Posara e Moncigoli.

Nella pagina ufficiale del comune di Fivizzano, l’amministrazione ne ha dato notizia e subito le reazioni dei cittadini si sono scatenate sul web. Non è la prima volta che si parla di frane, smottamenti, interruzioni alla viabilità e qualcuno mette in discussione l’approssimazione degli interventi fatti riguardo alla sicurezza stradale. C’è anche chi puntualizza che se non ci fosse stato il coprifuoco, poteva succedere una tragedia.

E non mancano, naturalmente, le reazioni delle parti politiche. Forza Italia, non ci sta ad accettare l’attenuante della pioggia ed affonda piuttosto sull’incuria da parte dell’amministrazione comunale, ricordando che già lo scorso anno si era verificata la frana ma non si era proceduto con adeguati interventi di messa in sicurezza del sito.

“Non diamo la colpa alla pioggia incessante – dice Vittorio Marini, coordinatore di Forza Italia di Fivizzano - che pur avrà contribuito alla frana che ieri sera ha ostruito interamente la strada nelle vicinanze di Moncigoli, in continuità con la frana dello scorso anno. Allora si ripulì la strada dai detriti, trascurando di mettere in sicurezza la costa molto ripida e rocciosa. Non solo non si intervenne sulla breccia provocata dalla frana ma neppure sulle parti laterali ovviamente indebolite”.

“Solitamente in tali casi, in presenza di un fronte franoso piuttosto lungo – prosegue Marini - si dovrebbe procedere rafforzando la base e ingabbiando tutta la parte interessata. Lascio ai tecnici ogni valutazione di merito, ma quanto accaduto a me sembra contrastare con la logica e il buon senso, e chiama in causa precise responsabilità, per cui non trovo alcuna giustificazione”.

Anche il gruppo Sinistra Unita per Fivizzano, è intervenuto a riguardo: “Dopo alcuni anni dalla prima frana, ci ritroviamo periodicamente sassi sulla sede stradale proprio dove venerdì sera la grossa frana ha rischiato di coinvolgere una macchina”.

“Pensare – prosegue il gruppo di Sinistra Unita - che fino all’altra sera era data come imminente la chiusura della SS63 loc. La valle per un altro smottamento: cosa sarebbe successo se la strada fosse stata chiusa e il traffico deviato tutto sulla Sp17?”.

E’ corale, inoltre, la denuncia delle numerose criticità stradali che dilaniano il territorio comunale e sia Forza Italia che Sinistra Unita citano: “Il transito alternato per smottamento della piattaforma stradale lungo la SS63 nei pressi della località La Valle, la chiusura del ponte di Pognana che prosegue da mesi con enormi disagi ai residenti, il dissesto della strada provinciale che collega Fivizzano a Pognana”.

Allo stesso modo, Sinistra Unita e Forza Italia puntano il dito in particolare contro il consigliere capogruppo Claudio Ricciardi, delegato alla viabilità, che sulla sua pagina social qualche giorno fa ha annunciato il finanziamento ottenuto dalla provincia per interventi sulla viabilità, invitandolo quindi ad azioni concrete, oltre ogni slogan, con interventi immediati laddove l’urgenza lo richieda.

Al coro delle proteste di è aggiunto un comunicato a firma congiunta del gruppo consigliare d’opposizione “Alternativa per il futuro” e dei partiti che lo sostengono, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia: “Per cinque anni non è stato fatto nulla, non c’è stata manutenzione e ora che siamo a ridosso delle elezioni provinciali si parla di progetti e fondi stanziati? Vista la situazione delle strade provinciali del nostro territorio e gli inesistenti risultati che ha portato, il congiliere Ricciardi dovrebbe armarsi di dignità e restituire la delega ai lavori pubblici”.

E mentre il centro destra rappresenta tutta la criticità delal situazione per cui ad oggi il capoluogo del comune di Fivizzano è quasi isolato e tante piccole frazioni, come Pugnana, stanno subendo enormi disagi, stamani un’altra frana ha colpito il territorio comunale lungo la strada per Equi Terme (foto).