Lunigiana



Domani scuole chiuse in tutta la Lunigiana per allerta meteo

giovedì, 21 gennaio 2021, 23:07

In considerazione dell'allerta meteo codice arancio emessa dalla protezione civile della Regione Toscana, per condizioni meteorologiche avverse dalle ore 10.00 alle 23.59 di venerdì 22 gennaio, domani resteranno chiuse tutte le scuole lunigianesi di ogni ordine e grado.

La decisione è stata presa all'unanimità nel pomeriggio dai sindaci lunigianesi collegati in videoconferenza in occasione della seduta odierna di giunta.

Alla decisione hanno fatto seguito le varie ordinanze emesse da ciascun sindaco per ognuno dei quattordici comuni della Lunigiana.

Il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, con delega assessoriale alla protezione civile presso l'Unione dei Comuni Montana della Lunigiana, ha inoltre comunicato che da domani è possibile ricevere informazioni sull'allerta ai seguenti recapiti: ce.si@ucml.it – Tel.0187 408302.

M.C.