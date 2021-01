Lunigiana : filattiera



Draghi chiede un tavolo per la creazione di centri di aggregazione per anziani

venerdì, 8 gennaio 2021, 17:17

Il consigliere leghista d'opposizione in consiglio comunale a Filattiera, ha indirizzato al sindaco Annalisa Folloni la richiesta di inserire all'ordine del giorno della prossima seduta consigliare la richiesta avente all'oggetto la programmazione di centri di aggregazione per anziani nel territorio di lunigiana.

Il consigliere Draghi ha espressamente richiesto che la programmazione venga inserita anche all'ordine del giorno della giunta dell'Unione dei Comuni Montana della Lunigiana.

"Apprendiamo con piacere che la Società della Salute della Lunigiana avrebbe raggiunto un utile di spesa per le attività che le spettano pari a 12 milioni di euro: la cosa ci fa estremamente piacere ma ci impone anche di considerare che un organismo di quel tipo che raggiunge certi obiettivi di spesa potrebbe considerare anche altri interventi", si legge nella proposta di ordine del giorno.

"Si ritiene ci sia bisogno di rimodulare le proporzioni su cui investire queste cifre considerevoli e vogliamo proporre un argomento che capterebbe un pò di queste somme e andrebbe nella direzione di un servizio essenziale alla popolazione del nostro territorio".

Dunque somme importanti che potrebbero essere utilizzate per sopperire a carenze assistenziali che, secondo Draghi, in un territorio con alta percentuale di popolazione anziana, attengono appunto a quest'area.

"La nostra popolazione ha un alto tasso di anziani – afferma infatti il consigliere - molti di loro hanno trovato una soluzione nelle RSA pubbliche o private, però sono praticamente spariti dal mondo e dalle loro abitudini".

In altri termini, l'area anziani non può essere gestita esclusivamente pensando ai ricoveri in case di riposo ma occorre rafforzare la domiciliarità: "Non tutti i nostri anziani hanno problemi che richiedono il ricovero in RSA. Pensiamo all'importanza di avere un punto di aggregazione e socializzazione per poche o più ore del giorno per dare un servizio agli anziani ed ai loro familiari che non riescono ad assisterli nelle ore in cui devono recarsi al lavoro o comunque uscire di casa per altri impegni".

Nello specifico, Draghi pensa a centri specializzati in cui siano presenti le professionalità richieste, aperti tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi, dotati anche di servizio mensa oppure di cucina per laboratori che coinvolgano gli anziani stessi.

Draghi parla nello specifico di un centro "Che possa prevedere un servizio mensa o una cucina dove i nostri anziani possano anche collaborare a cucinare per chi ne ha le facoltà, dove sicuramente potrebbe nascere un laboratorio di racconti, o un laboratorio di arti permanente del loro vissuto senza ancora perdere molto della nostra cultura. Insomma un vero e proprio servizio per persone anziane e anche meno anziane ma che sono sole, dove poterle impiegare per un po’ di tempo e poi rientrare in famiglia".

"In riferimento a tutto ciò – chiede Draghi - proponiamo di convocare un tavolo con la Società della Salute che ha le disposizioni finanziarie, con i vari sindaci e/o delegati per andare a verificare la possibilità di arrivare alla costituzione di questi centri nei diversi comuni della Lunigiana per dare un'assistenza certa e professionale ai nostri anziani ed un sostegno fattivo alle famiglie che così non subirebbero un allontanamento totale di un loro famigliare che è ancora attivo e importante per loro".

"Investiamo il sindaco di Filattiera – conclude Draghi - affinché possa celermente presentare la proposta all’Unione dei Comuni e convocare immediatamente il tavolo con richiesta di esserne coinvolti".

M.C.