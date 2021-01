Lunigiana



E' crollato il tetto del Palazum di Zeri

sabato, 9 gennaio 2021, 23:38

Si dice che il tetto avesse problemi da anni: di certo c'è che oggi la copertura della struttura metallica adiacente le piste sciistiche di Zum Zeri, è crollata sotto il peso dell'abbondante neve caduta in questi giorni.

La struttura, che avrebbe dovuto ospitare un Palaghiaccio, ad oggi è utilizzata come Palasport e come magazzino e rimessa per le attrezzature della stazione sciistica.

Nessun ferito, ed in ciò è stata sicuramente decisiva la chiusura degli impianti. Sul posto sono intervenuti gli addetti della stazione sciistica che poi hanno allertato carabinieri e vigili del fuoco accorsi in poco tempo per la messa in sicurezza del sito.

Mi. Car.