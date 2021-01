E' morto Marco Formentini: il primo sindaco leghista di Milano con origini liccianesi

Altri articoli in Lunigiana

sabato, 2 gennaio 2020, 18:19

Il coordinatore comunale fivizzanese di Fratelli D'Italia, Giuseppe Oddoni, ha esternato tutta la sua contrarietà e criticità nei confronti di una politica che da qualche tempo a Fivizzano ha assunto i tratti di una soap opera

sabato, 2 gennaio 2020, 17:30

Come volevasi dimostrare, o, come recita il proverbio, "tanto tuonò che piovve". E se il coordinatore provinciale Andrea Cella, di Montignoso, si è sforzato di far passare ai lunigianesi il messaggio che le silurate al coordinatore di Fivizzano, Marco Luisi sostituito da Gianfranco Colombani, e al coordinatore di Filattiera, Andrea Draghi...

sabato, 2 gennaio 2020, 13:58

Si è spenta all'età di 52 anni, a causa di un brutto male che non le ha lasciato scampo. Sonia Nana era molto conosciuta nel comune di Licciana Nardi, dove viveva e dove a Terrarossa gestiva da tutta una vita l'attività omonima "Nana Arredamenti"

venerdì, 1 gennaio 2020, 18:30

Una corsa contro la pandemia e che il Lunigiana ha fatto registrare ben due primati nazionali: con i primi vaccini somministrati alla signora più anziana d'Italia ieri, ed oggi alla coppia di coniugi più anziana della nostra nazione

giovedì, 31 dicembre 2020, 18:57

Il trasferimento del corso di studi socio-sanitario da Fivizzano ad Aulla è al centro di una polemica politica che non accenna a diminuire. Oggi è la volta di Forza Italia che per il tramite del suo coordinatore comunale, Vittorio Marini, lancia un duro attacco all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluigi...

giovedì, 31 dicembre 2020, 18:12

I due malviventi non hanno arrestato la loro fuga nemmeno in presenza dei cantieri stradali che costringevano il traffico al doppio senso di circolazione. Sono stati trasferiti in carcere a Parma