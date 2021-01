Lunigiana



Ennesima frana tra Moncigoli e Posara: la rabbia di Fratelli d'Italia

sabato, 2 gennaio 2020, 18:19

di Michela Carlotti

Il coordinatore comunale fivizzanese di Fratelli D'Italia, Giuseppe Oddoni, ha esternato tutta la sua contrarietà e criticità nei confronti di una politica che da qualche tempo a Fivizzano ha assunto i tratti di una soap opera.

"Buon anno fivizzanesi, ci attende un lungo periodo stile Beautiful con trame di potere e il territorio, la sanità e la viabilità ne faranno le spese!” questo il monito di Oddoni.

Lo spunto per le sue riflessioni, Oddoni lo trae dalla frana che in questi giorni ha nuovamente coinvolto un noto tratto stradale: "Tra gli abitati di Moncigoli e Posara sulla strada provinciale 17 si è verificata l'ennesima frana, nello stesso tratto chiuso al traffico per molto tempo lo scorso inverno".

"La frana – spiega Oddoni - fu rimossa con notevole ritardo e ad un costo esorbitante di 23 mila euro pari a 2 mila 300euro/metro cubo, con la compartecipazione ai costi da parte del comune di Fivizzano: cifre riportate in consiglio comunale dal consigliere Ricciardi".



"La zona doveva essere messa in sicurezza – incalza il coordinatore FI - con la posa di reti di contenimento ma l'intervento non è mai stato fatto. In questo come in altri casi vi è stato uno spreco di denaro pubblico in primis, e l’ennesimo lavoro lasciato incompiuto".

"Capiamo che le beghe per le poltrone tra i partiti di maggioranza portano via tantissimo tempo e energie ma uno sguardo al territorio e alla viabilità si poteva e si doveva avere" commenta Oddoni.



"Non ci dilunghiamo a elencare le criticità, ma è ormai palese che la battaglia politica tra Pd e Italia Viva in vista delle votazioni provinciali e quindi non rimane molto tempo da dedicare al territorio!".