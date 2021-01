Lunigiana



Fivizzano, Lega e Fratelli d’Italia: "Siamo pronti a prendere le redini del comune"

giovedì, 7 gennaio 2021, 17:48

I due partiti del centrodestra, non rappresentati in consiglio comunale ma che hanno ribadito di sostenere il gruppo consigliare "Alternativa per il Futuro" di Alessandro Domenichelli, hanno firmato congiuntamente una nota d'accusa all'operato dell'amministrazione comunale.



"Troppi sono gli errori compiuti dall’attuale maggioranza alla guida del comune di Fivizzano"- si legge nella nota dei due partiti.



"In un anno e mezzo circa di consiliatura, abbiamo perso la BIC dell’ospedale di Fivizzano, l’indirizzo scolastico professionale del socio-santitario trasferito ad Aulla e con ogni probabilità anche il corso MAT. Sul piano infrastrutturale – proseguono - la viabilità passata in sordina avrebbe meritato più attenzione specialmente con riguardo al ponte di Sassalbo in quanto già prima del Covid le attività del nostro territorio risentivano di gravi difficoltà".

"Per non parlare – incalzano - del Piano Attuativo dei Bacini Marmiferi (PABE) che nonostante il cambio dell’Assessore non è ancora stato approvato e si trascina da due anni".

"Che fine hanno fatto le promesse elettorali del sindaco? L’attuale maggioranza sembra essere senza idee! - continuano i partiti – I prossimi anni dovrebbero essere quelli della rinascita ma non abbiamo notizie di quali siano i piani della giunta per risollevare il nostro Comune, notiamo solo divisioni interne frutto di lotte intestine al centro sinistra".

"Durante l’ultimo consiglio comunale – commentano - più che apprendere dei progetti e delle soluzioni sulle questioni poste dalla minoranza abbiamo, con delusione, assistito a un duello all’arma bianca tra il PD e Italia Viva".

Infine: "Noi al contrario siamo pronti a prendere le redini di questo comune non appena si tornerà al voto e rinnoviamo il nostro sostegno ai consiglieri comunali della lista civica, che abbiamo contribuito ad eleggere, duramente attaccati in questi giorni".

M.C.