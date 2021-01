Lunigiana



Fosdinovo: terminata la ristrutturazione del serbatoio di Marciaso

venerdì, 22 gennaio 2021, 15:26

Si è concluso la scorsa settimana l'intervento di ristrutturazione idraulica e civile del serbatoio a servizio dell'acquedotto di Marciaso, nel comune di Fosdinovo. L'obiettivo principale dei lavori, eseguiti dal personale operativo di GAIA e durati circa tre settimane, è stato quello di ottimizzare e rendere maggiormente efficiente il funzionamento del serbatoio. Oltre a migliorare l'aspetto e la durabilità della struttura, le lavorazioni eseguite garantiranno, da ora in avanti, una perfetta tenuta idraulica delle due vasche di cui è composto il serbatoio e permetteranno di sfruttare completamente i due distinti volumi di compenso delle vasche. Un altro beneficio ottenuto, grazie all'intervento appena concluso, riguarda le periodiche opere di manutenzione, pulizia e sanificazione del serbatoio, che potranno ora essere eseguite più agevolmente e senza la necessità di sospendere l'alimentazione idropotabile all'intero borgo di Marciaso. Quello di Marciaso è il terzo serbatoio presente sul territorio di Fosdinovo - dopo Montevecchia e Posterla - a essere oggetto di una importante ristrutturazione da parte di GAIA, e serve circa 150 utenti.

"Ringrazio Gaia per il continuo colloquio che ha con i comuni e per la risposta ai bisogni. In questi anni sono stati molti gli interventi realizzati o in corso a Fosdinovo, con ingenti investimenti volti a risolvere le nostre criticità." ha dichiarato il sindaco di Fosdinovo, Camilla Bianchi.

"I serbatoi sono opere centrali nel servizio acquedotto poichè servono ad accumulare la risorsa idrica; è fondamentale non solo che funzionino, ma che siano manutenuti periodicamente, a garanzia delle pulizia della struttura, esterna ed interna. Con questo piccolo, ma necessario, intervento a Marciaso di Fosdinovo, abbiamo lavorato per assicurare la funzionalità, l'igiene e il decoro del manufatto e dell'ambiente circostante, nonché la corretta erogazione del servizio agli utenti." ha dichiarato il presidente di GAIA S.p.A., Vincenzo Colle.

L'intervento ha previsto, nel dettaglio: la ripulitura dell'area esterna al serbatoio, il completo rifacimento delle impermeabilizzazioni interne delle due vasche attraverso l'utilizzo di appositi prodotti, la sanificazione delle vasche, il rifacimento della guaina di copertura, il parziale rifacimento degli infissi, oltre che la ripresa degli intonaci e la completa ripitturazione esterna della struttura. L'importo stanziato per la realizzazione delle opere è stato di circa 15mila euro.