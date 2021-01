Lunigiana : fivizzano



I civici di Moscatelli: sulle scuole non basta il videomessaggio del ministro Azzolina

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:49

di michela carlotti

Non soddisfano le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale per contrastare lo spopolamento scolastico ed attirare studenti nelle scuole fivizzanesi. Neppure l'intervento del ministro della pubblica istruzione, Lucia Azzolina, è apparso utile al gruppo consigliare d'opposizione dei civici di Mirko Moscatelli.

E' della metà di gennaio il videomessaggio, condiviso sulla pagina istituzionale del comune di Fivizzano, in cui l'Azzolina invita gli studenti a restare nelle scuole del proprio comune.

"Possibile che il sindaco, o chi per lui, parli con un ministro solo per farsi fare un videomessaggio? E quale sarebbe il beneficio per la popolazione di questo videomessaggio? A noi pare che tutto il social marketing dell’ultimo periodo sia solo la pre-costituzione di un'attenuante al fallimento delle politiche scolastiche della maggioranza".

Con questo commento, i civici liquidano l'opportunità dell'intervento della Azzolina, per poi affondare su tutto il resto delle politiche scolastiche condotte dal sindaco e dall'amministrazione comunale, compreso il pacchetto scuola con l'offerta gratuita di libri, trasporto, tablet, vitto e alloggio agli studenti che decidessero di iscriversi alle prime classi degli istituti superiori fivizzanesi.

"Certo le premesse non sono buone: tutto gratis a Fivizzano. Come se il valore di una offerta formativa si misurasse in base al suo costo e non al tasso di occupazione post diploma, oppure come se spendere a pioggia soldi pubblici fosse equivalente ad affrontare in maniera seria la filiera del sistema-scuola, dai trasporti sino all’entrata del mondo del lavoro".

"Ovviamente – affermano i civici - ad oggi di cose concrete c’è solo il fallimento: al netto di spese e propaganda, si può soltanto registrare il trasferimento del socio-sanitario ad Aulla ed in prospettiva forse la sola permanenza a Fivizzano dell’istituto agrario".

I civici di Moscatelli accusano il sindaco di Giannetti di propaganda autoreferenziale ed aspettano i numeri ufficiali delle iscrizioni scolastiche per valutare i risultati oggettivi delle sue politiche scolastiche.

Infine, concludono con un commento ad ampio spettro: "Non è polemica strumentale la nostra: nel caso avessimo vinto le elezioni, i fivizzanesi invece di leggere i manifesti-lenzuolate del sindaco, di cui approfondiremo presto i contenuti, avrebbero in mano il bilancio del comune con cui poter misurare in maniera oggettiva l’attività della nostra amministrazione ed i benefici prodotti o meno. Oppure, invece di vedersi assegnato quello che sembra il “premio a caso del 2020”, i fivizzanesi avrebbero potuto leggere del percorso attivato per l’ottenimento della "bandiera arancione": un riconoscimento internazionale vero volano della promozione turistica. Per non parlare della difesa dei servizi sanitari".

"Tuttavia - concludono i civici - la democrazia ci ha assegnato il ruolo dell’opposizione e per questo, orgogliosamente, continuiamo a coltivare semi di buona politica che è fatta di pazienza e dedizione".