Lunigiana



Il comitato Sos Salute Lunigiana plaude al lavoro degli operatori sanitari: "Ora si investa sui nostri ospedali"

martedì, 5 gennaio 2021, 15:02

“È stato un anno durissimo. Ultimamente siamo intervenuti per criticare le scelte nella gestione degli ospedali, ma questa volta lo vogliamo fare per complimentarci con medici, infermieri, operatori sanitari, volontari che in questo anno si sono rivelati degli eroi!”.

Con queste parole esordisce il comitato, vera e propria sentinella sempre vigile ed attenta alle situazioni sanitarie del territorio lunigianese.

“La sanità lunigianese è stata messa alla prova – prosegue il comitato - ma a prescindere dalle scelte sulle quali ci siamo già espressi, il personale sanitario ha risposto presente e ha permesso di assistere nel migliore dei modi i pazienti del territorio”. Dopo il giusto plauso a tutti gli operatori della sanità che hanno affrontato su campo la lotta al covid, il direttivo del comitato esprime la sua posizione su due ulteriori aspetti della questione.

Innanzitutto: “Ci accordiamo alle recenti dichiarazioni del sindaco di Tresana, Matteo Mastrini con le quali sostiene che questo è il momento per investire sul nostro territorio e sui nostri ospedali come già avviene nelle altre province. Non possiamo aspettare un nuovo aumento dei contagi per poi ritrovarci a fare scelte difficili”. Inoltre: “Ci schieriamo anche noi a favore della campagna di vaccinazioni - conclude il Comitato - auspicando che avvenga nel più breve tempo possibile e vogliamo augurare al personale sanitario e alla Lunigiana tutta un 2021 più sereno”.

Michela Carlotti