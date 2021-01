Lunigiana



“Il dramma delle riaperture a singhiozzo”: la testimonianza del ristoratore di Serricciolo

sabato, 9 gennaio 2021, 19:03

di michela carlotti

“Ho chiuso dal 12 marzo al 17 maggio, ho riaperto a metà giugno e richiuso il 26 ottobre e continuato a lavorare con l’asporto, inventandomi un servizio per il quale non ero affatto preparato e cercando di non entrare in concorrenza con i colleghi delle pizzerie d’asporto essendo, la mia, un’attività con apertura solo serale. Il 20 dicembre ho fatto l’ultima serata anche dell’asporto. Riaprirò solo quando Giuseppi dirà che si può fare”.

In queste parole è riassunto tutto il dramma di uno dei tanti ristoratori che sono una delle categorie martoriare dalle restrizioni.

Guido Innocenti, meglio conosciuto in zona come l’”Orso”, è il titolare del ristorante-pizzeria “Controvento” a Serricciolo di Aulla, un locale molto ben avviato che prima dell’emergenza sanitaria accoglieva fino a 110 persone ed effettuava solo orario serale. Già ad ottobre ci aveva rilasciato un’intervista molto rappresentativa delle difficoltà lavorative legate alle restrizioni.

Chiediamo a Guido perché adesso ha deciso di non riaprire nemmeno per l’asporto e lui ci risponde snocciolando dati che danno la proporzione e l’entità del danno subito.

“Nel 2019 ho fatturato 160 mila euro. I contributi a fondo perduto che quest’anno mi ha dato lo Stato, sono stati 2 mila e 400 euro nel primo lockdown e 4 mila 800 euro nel secondo. Un totale di 7 mila 200 euro per l’intero anno 2020 e con cui ho dovuto affrontare i pagamenti di tasse e bollette che, purtroppo, nessuno ha sospeso: utenze, Tari, Imu, affitto”.

Alla fine, dunque, il gioco non vale la candela e così Guido ha fatto la scelta drastica di chiudere finché le riaperture non saranno definitive.

“Se non c’è continuità nel lavoro, le aperture diventano impossibili: alla fine le spese per riavviare il locale ogni volta che si passa da rosso o arancione a giallo per pochi giorni, sono più alte dei ricavi. Devo comprare merce, riaccendere frigoriferi, pagare il personale per riallestire il locale. Poi c’è il problema delle rimanenze della merce non consumata”.

A tutta questa situazione complicata, si aggiunge la sensazione di abbandono totale da parte di quelle associazioni di categoria che dovrebbero tutelare gli interessi rappresentati.

“Cna, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti: nessuno ha dato un cenno. Nessuno ha assunto iniziative. Non c’è stata alcuna presa di posizione. Eppure si pagano le quote associative! O sono servi del padrone, oppure devono battere un colpo e dimostrarci il contrario.” sbotta Guido.

Guido non nasconde poi la preoccupazione per i suoi dipendenti, ed ammette di essersi sforzato di prolungare l’attività d’asporto fino a dicembre anche nel loro interesse: “Il mio pizzaiolo ha preso tre casse integrazioni su sei: mi spiegate come si può sopravvivere senza soldi?”.

C’è troppa disparità di trattamento tra una categoria lavorativa e l’altra, secondo Guido: “una situazione che spinge a far la guerra tra poveri”. Come dargli torto?

“Si parla di assembramenti ma non si tiene conto che le situazioni nelle città sono diverse rispetto ai paesi: riaprire i locali a Viareggio sul lungomare o a Serricciolo nell’entroterra, è molto diverso”. Secondo Guido, dunque, dovrebbero essere studiate regole diverse a seconda della diversità dei territori tenendo presente le loro diverse caratteristiche.

“Stabilito un numero massimo di clienti accoglibili nel locale, il distanziamento tra i tavoli, l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale: fatto salvo tutto questo, perché non ci è consentito lavorare?”.

Domanda che non trova facile risposta e su cui rischia di schiantarsi tutto il mondo della piccola imprenditoria. Intanto il locale “Controvento” resta chiuso ed aspettando tempi migliori, sulla porta resta affisso un cartello: “Chiuso per forza”.