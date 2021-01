Lunigiana : fivizzano



Il gruppo d’opposizione “Alternativa per il futuro” sulle scuole: "Siamo sempre stati collaborativi, ma il sindaco ha agito d’imperio"

domenica, 3 gennaio 2020, 16:37

di michela carlotti

L’ultima seduta consigliare dell’anno, a Fivizzano ha acceso gli animi. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, tre interrogazioni presentate distintamente dai tre rispettivi gruppi di minoranza. Argomento: il contestatissimo trasferimento del corso socio-sanitario da Fivizzano ad Aulla.

Il gruppo dell’opposizione Alternativa per il futuro guidato da Alessandro Domenichelli, ha diramato una fitta riflessione a riguardo, che riporta quanto discusso dal gruppo civico nel corso della seduta consigliare stessa.

“Nel descrivere quanto detto e fatto durante l’ultimo consiglio comunale, bisogna doverosamente partire dall’unica nota positiva: dopo quasi cinque anni di incessanti richieste, come è giusto che sia, finalmente tutta la popolazione ha potuto assistere in streaming all’ultima riunione dell’anno”.

“Nell’era informatica costituisce un diritto – si legge - così come lo è l’utilizzo dell’informazione digitale. Ha poco da lamentarsi l’assessore Nobili se la nostra lista fa uso delle piattaforme social, esse fanno ormai parte dell’arsenale comunicativo moderno e sono certamente più libere di certi giornali che, ricevendo sovvenzioni dall’amministrazione comunale, come dimostrabile dagli atti a tutti visibili, rischiano di diventare veicoli di notizie gestite per i propri tornaconti”.

Dopo queste premesse, il gruppo si rivolge all’assessore alla pubblica istruzione, cultura e politiche sociali, Francesca Nobili: “Rimanendo sugli interventi dell’assessore Nobili, appare chiaro come il suo impegno in questa legislatura e nei cinque anni di quella passata, non abbia portato a nulla se non all’impoverimento dell’area sociale a cui è preposta. Le critiche, anche quelle negative, sono sempre costruttive, se non riesce a coglierne il significato e a trasformarlo in un prodotto utile alla comunità, allora potremmo anche consigliarle di dedicarsi ad altro, noi non cercheremo davvero di distoglierla dalle sue decisioni”.

Si entra quindi nel cuore della polemica: “La scelta di portare il socio sanitario ad Aulla, presa d’autorità dal Sindaco investitosi dello ”Imperium” per poter deliberare senza neanche interpellare il consiglio comunale, odora di sconfitta mascherata da gesto di francescana generosità”.

“Ci chiediamo – incalza il gruppo civico - da dove si possa desumere il concetto di “ottica comprensoriale” quando una tale decisione è stata presa in assoluta arbitrarietà, senza nemmeno ascoltare i pareri dell’elettorato attraverso i tanti strumenti a disposizione. Forse è proprio vero ciò che diceva il Marchese del Grillo quando affermava: “Perché io sono io e voi non siete un…”.

“Ci viene rinfacciata la mancanza di proposte ma per ripianare le lacune della vostra memoria torniamo a venirvi in soccorso ricordandovi quanto già detto in campagna elettorale ed in sede di consiglio comunale".

Quindi il gruppo dettaglia le proposte presentate nel tempo sulle scuole a conferma e testimonianza di una volontà collaborativa sempre manifestata, ma inutilmente offerta al sindaco e all’amministrazione comunale, per il bene della collettività: “Le nostre proposte riguardavano una accoglienza diffusa nelle famiglie ma coordinata e ben strutturata dal comune; un orientamento, con la formazione di un’apposita commissione di monitoraggio, degno di questo nome (e che non è mai stato fatto) ed una campagna social su Instagram e Facebook mirata, che puntasse a evidenziare l’ enorme possibilità, per gli iscritti al socio sanitario, di effettuare tirocini all'ospedale. Ancora: la richiesta di una classe articolata tra socio e M.A.T., che ci è sempre stata negata; rivalutare i numeri passati e prendere coscienza che rispetto alla zona del pontremolese siamo sempre stati penalizzati; non distruggere il laboratorio di meccanica a favore di una mieleria che non è utilizzata dalle scuole; lavorare perché si capisse che il socio sanitario non è una scuola solamente femminile e infine forzare sulla situazione Covid per la quale le classi devono essere meno numerose e ottenere deroghe”.

A conclusione delle riflessioni esposte, il gruppo di Domenichelli commenta: “Assessore Nobili se non è collaborazione questa, ci dica lei cos’è. Accampare scuse per la decisone presa, come quella dello spopolamento del territorio, è a dir poco puerile considerando che l’eccellenza a cui dobbiamo puntare, deve fungere da calamita per ragazzi e le ragazze che abitano anche oltre i nebbiosi confini del nostro Comune”.