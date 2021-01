Lunigiana



Il gruppo d'opposizione di Fivizzano contro il sindaco di Filattiera: "La Folloni ha contribuito a demolire il futuro delle nostre scuole"

sabato, 9 gennaio 2021, 18:55

Il trasferimento del corso di studi socio-sanitario da Fivizzano ad Aulla ha sollevato reazioni politiche che non accennano a diminuire e che hanno superato i confini comunali allorquando la discussione è approdata in sede di Unione dei Comuni per conto della delegata all'istruzione, nonché sindaco di Filattiera, Annalisa Folloni.

Proprio le giustificazioni addotte anche sulla stampa dalla Folloni, a sostegno della scelta del trasferimento compiuta dal sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, non sono state gradite dal gruppo dell'opposizione fivizzanese guidato da Mirco Moscatelli.

Il gruppo di Moscatelli "Lista Civica 2.0 Il Futuro al Centro", rispolvera addirittura le prese di posizione della Folloni contro l'ipotesi dell'Istituto onnicomprensivo discussa ed approvata anni fa dal consiglio comunale di Fivizzano e poi bocciata dall'Unione dei Comuni.

"Leggiamo sui giornali – scrive il gruppo di Moscatelli - diversi interventi sulla vexata quaestio (giusto per far sapere che anche a Fivizzano ci sono “gli studiati “) del trasferimento del corso socio-sanitario da Fivizzano ad Aulla. Capiamo che il sindaco sia in difficoltà e che il sistema politico in cui è impastato mani e piedi abbia sentito il dovere di provare a tutelarlo ma la toppa, se possibile è peggiore del buco".

"C’è da fare una doverosa premessa: su mandato consigliare nel 2015 l'allora sindaco Paolo Grassi, del PD, portò in Conferenza dei Sindaci l'ordine del giorno sulla creazione dell’Istituto Omnicomprensivo a Fivizzano. All’epoca – spiega il gruppo d'opposizione - su 13 sindaci lunigianesi 5 erano di centrodestra ed i restanti di centrosinistra. Sembrava quindi una formalità vista l’ampia maggioranza ed invece l’omnicomprensivo venne sonoramente bocciato: fra chi votò contro Fivizzano e contro Grassi in maniera determinante ci fu anche il sindaco di Filattiera Annalisa Folloni".

"Sindaco Folloni che oggi interviene sulla stampa in difesa della scelta del sindaco Giannetti dicendo che il trasferimento ad Aulla è l’unica soluzione per salvare il corso. In pratica – incalza il gruppo - chi ha contribuito in maniera determinante a demolire il futuro delle scuole a Fivizzano così come i fivizzanesi lo avevano immaginato, interviene a cinque anni di distanza per difendere il sindaco che, d’accordo con Folloni, entrerà nella storia di questo comune come colui che ha certificato la fine del nostro sistema scolastico così come è stato negli ultimi cinquant'anni".

"Ora noi mica vogliamo redarguire il sindaco Folloni: noi più modestamente – prosegue il gruppo - rimaniamo basiti da come quella iattura cosmica (politicamente parlando ben s’intende) che è capitata al nostro territorio con l'attuale sindaco, accetti in maniera ineffabile la difesa d’ufficio da parte di questo sistema. Sistema che ha disegnato e perseguito, almeno ci par di interpretare, il trasferimento del corso ad Aulla già molto tempo fa e che ha trovato nello stesso Giannetti un solerte esecutore; a differenza di Grassi verrebbe da dire".

"Chiudiamo dicendo – commenta infine il gruppo - che se da una parte ci fa piacere sapere dell’impegno del sindaco Folloni per favorire l’Istituto socio-sanitario, ad Aulla ovviamente, vorremmo però che ci aiutasse a ricordare qualche suo atto concreto per salvare il corso quando era a Fivizzano. Lo diciamo così senza secondi fini: solo per essere sicuri che non ci fosse davvero altra possibilità e per far sapere che i fivizzanesi, magari ingenuamente, ritengono che dai capponi non si debba pretendere che siano felici dell’arrivo del Natale; malgrado i sindaci Folloni e Giannetti vorrebbero convincerli del contrario".

M.C.