Indagine online sulla connettività: la lancia l'Associazione Operatori Turistici Lunigiana

giovedì, 14 gennaio 2021, 20:18

I sindaci lunigianesi del centro destra, Lucia Baracchini, Riccardo Ballerini, Loris Bernardi, Renzo Martelloni, Matteo Mastrini, hanno diramato una nota a firma congiunta per denunciare l'ulteriore messa all'angolo del territorio di Lunigiana da parte dei due enti Regione Toscana ed Azienda Usl Toscana Nord Ovest

giovedì, 14 gennaio 2021, 19:07

E' una circostanza ancora tutta da accertare, ma secondo le accuse di oggi che il gruppo di minoranza ha mosso al sindaco di Licciana Nardi, Renzo Martelloni, il primo cittadino, che ha negato ogni addebito, avrebbe omesso di comunicare un caso di positività tra i dipendenti degli uffici tecnici del...

mercoledì, 13 gennaio 2021, 19:27

Domani, giovedì 14 gennaio, prenderanno il via in Lunigiana, le vaccinazioni del personale sanitario territoriale contro il virus SARS-CoV-2 e la diffusione della malattia covid-19

mercoledì, 13 gennaio 2021, 19:20

Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. L'associazione operatori turistici lunigianesi qualche tempo fa ha chiesto a tutti i comuni della Lunigiana di poter beneficiare dell'esenzione TARI, come aiuto in questo momento di gran difficoltà considerato tra l'altro che, essendo state chiuse per molto tempo, la produzione di...

martedì, 12 gennaio 2021, 15:06

Il mezzo della linea si trovava in sosta, parcheggiato in piazza della Liberazione, quando intorno alle 10.15 ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Nessun ferito, all'interno non c'erano passeggeri. Video

lunedì, 11 gennaio 2021, 21:53

La stazione di Carrara-Lunigiana è stata impegnata a sgomberare la strada, ad alleggerire i tetti dalla coltre bianca e ad assistere le vetture in difficoltà