Lunigiana : fivizzano



"Italia Viva si simetta o il sindaco revochi l'incarico"

mercoledì, 6 gennaio 2021, 18:25

di Michela Carlotti

Sono ai ferri corti, si sono scontrati alle recenti elezioni regionali e si stanno preparando a nuove scintille per le prossime elezioni provinciali. Pd ed Italia Viva a Fivizzano si erano presentati insieme alle amministrative che avevano condotto nel 2019 all'elezione del sindaco Gianluigi Giannetti, ma nel tempo l'intesa è svanita fino ad arrivare alla revoca delle deleghe assessoriali da parte del sindaco a Diego Serafini che si è quindi sfilato dalla maggioranza.

Resta però a Jessica Fabiani (in foto), in quota Italia Viva come Serafini, la carica di presidente del consiglio comunale. Una contraddizione su cui fa leva il gruppo fivizzanese della Lega.

"Dopo la revoca dell’assessorato a Serafini e la sua sostituzione con Giovanna Gia, Italia Viva con diversi comunicati sulla stampa aveva annunciato il passaggio ai banchi della minoranza. Notiamo, invece – afferma la Lega di Fivizzano – una palese incongruenza in quanto mentre Serafini è passato all’opposizione, la consigliera Fabiani continua a mantenere la poltrona di presidente del consiglio comunale che in tutti i comuni è prerogativa della maggioranza".

Durante l'ultimo consiglio comunale di fine anno, in effetti la maggioranza ha dato segnali di insofferenza ed il capogruppo Claudio Ricciardi si era lasciato scappare l'affermazione per cui la Fabiani sarebbe "sotto osservazione".

"Chiediamo al sindaco – incalza dunque la Lega - dopo la messa in discussione nell’ultimo consiglio del 29 dicembre attraverso le parole del capogruppo Ricciardi che ha esplicitamente affermato che è “sotto-osservazione”, se il presidente del consiglio comunale sia ancora espressione della maggioranza o ad oggi sia in carico alla minoranza. Nel primo caso avremo che Serafini all’opposizione mentre la Fabiani sarebbe formalmente in maggioranza".

Una contraddizione evidente che reclama soluzione secondo la Lega: "Allora viene da chiederci se Italia Viva tenga il piede in due scarpe, in virtù della vecchia politica dei due forni di democristiana memoria, di cui Renzi è l’erede sulla scena politica".

Nel secondo caso, ovvero se la Fabiani fa gruppo con Serafini, secondo la Lega occore che venga rifatta una scelta per designare il presidente del consiglio coinvolgendo tutti i membri della minoranza stessa. "La coerenza politica, se di questa ne esiste ancora traccia, vorrebbe che la Fabiani si dimettesse da presidente del consiglio comunale. Forse non si ha il coraggio di portare una mozione di sfiducia al presidente del consiglio per paura di far traballare ancora di più la maggioranza".

Infine, la Lega conclude con una proposta chiara ed inequivocabile: "Come riportato dallo statuto del comune di Fivizzano, il presidente del consiglio comunale può essere revocato dalla carica con votazione segreta su proposta motivata e sottoscritta di 1/5 dei componenti del Consiglio. Ormai l’amministrazione che governa Fivizzano è una minoranza in quanto ha perso l’appoggio di Italia Viva e di Sinistra Unita per Fivizzano".

Tre, infatti, sono ad oggi i gruppi consigliari di minoranza a Fivizzano ed insieme rappresentano la maggioranza numerica: situazione davvero peculiare che per la Lega non vede altre soluzioni se non quella di ridare la parola agli elettori.

"La soluzione, a nostro avviso – conclude infatti la Lega - sarebbe di tornare subito alle elezioni e dare di nuovo la parola alla popolazione in quanto pensiamo che difficilmente il sindaco Giannetti riesca a concludere la legislatura secondo quanto si vocifera a Fivizzano".