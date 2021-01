Lunigiana



La Lega di Fivizzano punta il dito sul problema della viabilità

lunedì, 11 gennaio 2021, 16:40

di michela carlotti

Ci sono diverse criticità riguardanti la viabilità nel territorio del comune di Fivizzano e che, secondo il coordinamento comunale della Lega, meritano attenzione.

“La situazione delle strade - afferma la Lega di Fivizzano - è di grave emergenza. Infatti da qualche giorno lunga la SS63, a causa dello smottamento della sede stradale in prossimità di Fivizzano è stato posizionato un semaforo riducendo la viabilità a senso alternato”.

“Il rischio - continua il gruppo della Lega - è che la situazione venga trascurata come accaduto per le lame di Aulla. Il sito in questione, che da tempo presenta vistose crepe, era già stato oggetto di una segnalazione effettuata in consiglio comunale dal gruppo civico Alternativa per il futuro”.

“Ricordiamo - spiega la Lega - che la SS63 collega Fivizzano al resto e della Lunigiana e rappresenta un’importante crocevia tra Toscana ed Emilia sia per lavoratori che per i turisti che si recano in montagna”.

“Sempre di competenza Anas - prosegue il carroccio - è anche il ponte di Sassalbo, il quale preoccupa da diverso tempo. Dopo un intervento della minoranza con ripetute segnalazioni e una segnalazione effettuata anche agli organi di sicurezza da parte della candidata della Lega alle regionali, Federica Fumanti, il ponte era stato oggetto di rilievi tecnici. Ad oggi la situazione risulta comunque preoccupante!”.

“Tutte queste situazioni non vanno sottovalutate - incalza la Lega - in particolare chiediamo che il sindaco si attivi affinché Anas intervenga immediatamente lungo la statale che è una zona molto trafficata e non si può permettere, per un lungo tempo, una viabilità alternata o peggio il rischio di crolli e smottamenti ulteriori dovuti alle condizioni atmosferiche”.

“Critica è anche la situazione riguardante l’abitato di Pognana - segnala ancora la Lega - che vede da un parte, un ponte chiuso alla viabilità da oltre un anno e dall’altra, una strada completamente dissestata che crea disagi ai soccorsi ma soprattutto agli abitanti del luogo che vedono ridotta la loro possibilità di spostarsi obbligandoli a fare una staffetta al di qua e al di là del ponte per acquistare generi alimentari o recarsi al lavoro. In questo caso la competenza è della Provincia la quale non ha ancora fornito i tempi degli interventi”.

“Come Lega ci attiveremo con i rappresentanti del centro destra per vigilare sulle attività di ripristino della strada e di esecuzione dei lavori spingendo affinché vengano fatte il prima possibile”.

“Siamo però consapevoli che, anche in provincia, le divisioni all’interno della sinistra non aiutano il nostro territorio. Ma - conclude il gruppo - è un diritto di tutti gli abitanti delle frazioni interessate da queste problematiche, avere aggiornamenti ufficiali sui tempi di recupero della viabilità”.