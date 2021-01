Lunigiana



La "Ninna Nanna" di Nikki Costa: l'uscita su youtube

mercoledì, 20 gennaio 2021, 19:13

di Michela Carlotti

All'anagrafe è Nikki Costa e ci tiene a precisarlo: il suo non è un nome d'arte ma di battesimo. E' uscito in questi giorni su YouTube e su tutti i digital store, il video del suo brano "Ninna Nanna" e lui, giovane cantante lunigianese che vive a Gragnola nel comune di Fivizzano, è entusiasta.

Nikki ha ventotto anni, la grande passione per la musica e tenacia da vendere. Negli anni si è esibito in varie occasioni, anche con autori e noti cantanti del panorama nazionale ed ha affrontato diverse competizioni artistiche.

Il testo del nuovo brano "Ninna Nanna" è stato scritto da Andrea Papazzoni che scrive anche per la famosa casa discografica Warner Music Italia.

Il video è stato girato a Gragnola da una società di Torino che collabora anche i big nazionali.

Con "Ninna Nanna" Nikki è arrivato nella finale nazionale di Area Sanremo, ad un passo da "Sanremo Giovani". E non è la prima volta che riesce a superare i vari step che precedono il palco sanremese: anche nel 2017 arrivò in finale nazionale ad Area Sanremo con il brano "Poi sto male".

La sua voce è stata scoperta nel 2015 dal maestro Vincent Vincenzo Masini e dalla vocal coach Sabrina Ceccarelli, della scuola Musicamia di Lido di Camaiore, in occasione della prima tappa del Festival di Castrocaro dove per ben due volte, quell'anno ed il successivo, è arrivato in semifinale nazionale.

Tra le tappe significative del suo percorso artistico, Nikki ricorda la sua amicizia con Max Pezzali, e di essersi esibito al pianoforte nel dicembre 2012 con la cantautrice italiana Mariella Nava con un brano degli 883. Ha anche partecipato alla tappa sarzanese del Cantagiro nel 2016.

Nikki è attivo sui social al profilo facebook "Nikki Costa" ed al profilo istagram "nikkicosta2830". Il video è scaricabile su you tube al link:youtu.be/a_khDydr53o.