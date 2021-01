Lunigiana : albiano magra



La piena travolge il furgone simbolo del ponte crollato

sabato, 23 gennaio 2021, 13:13

di donatella beneventi

Esattamente come per il ponte Morandi a Genova, anche il crollo del ponte di Albiano, aveva il suo simbolo : il furgone di un noto vettore di consegne, in bilico a poca distanza dal punto del crollo.

Le copiose piogge delle ultime ore e la piena del Magra, hanno dato il colpo di grazia alla struttura, facendo sparire alla vista dei passanti, il furgoncino che per mesi aveva resistito, aspettando come una sentinella, che la politica e la magistratura rendessero giustizia a quanto accaduto.

Era una sorta di star, suo malgrado, protagonista di foto, selfie e post fra l'ironico e l'amaro: la conferma che il mezzo è stato inghiottito dal fiume, è arrivata dall'amministrazione di Aulla.

Successivamente la carcassa del furgone è stata avvistata sul greto del fiume lato Albiano, nei pressi della caserma dei carabinieri.