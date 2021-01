Lunigiana : Fivizzano



Le opposizioni compatte sulla viabilità: scavalcato Ricciardi, chiedono aiuto alla Provincia

giovedì, 28 gennaio 2021, 20:11

di Michela Carlotti

Frane, smottamenti, interruzioni stradali: all’inclemenza del maltempo che aggrava i disagi stradali si aggiunge, secondo i gruppi consiliari d’opposizione, anche l’inidoneità al ruolo dell’assessore Claudio Ricciardi delegato provinciale alla viabilità.

Così è nata una comunione d’intenti fra tutti i gruppi consiliari d’opposizione che, ieri mattina, si sono presentati in provincia per conferire direttamente con il presidente Gianni Lorenzetti al fine di addivenire a soluzione dei problemi annosi e gravosi che attanagliano le strade del territorio comunale di Fivizzano.

“Questo incontro – scrivono i consiglieri in una nota congiunta - svolto al palazzo Ducale di Massa alla presenza di Alessandro Domenichelli e Paolo Rossi per la lista “Alternativa per il Futuro”, Mirco Moscatelli per la lista “2.0 Il Futuro al Centro” e Diego Serafini per il gruppo “Italia Viva Fivizzano”, vuole essere un punto d’incontro tra la minoranza consiliare fivizzanese e la provincia, considerando che non riteniamo l’assessore provinciale Ricciardi idoneo al ruolo che sta svolgendo sia nella mansione di assessore alla viabilità, sia come interlocutore tra provincia e comune”.

Un giudizio negativo unanime della minoranza, in considerazione delle tante problematiche stradali irrisolte: il movimento franoso che ha colpito nuovamente il tratto della SP17 tra Moncigoli e Posara, le criticità sulla SS 63, la chiusura del ponte di Pognana. Ed anche in considerazione delle varie inesattezze che, secondo il gruppo delle opposizioni, Ricciardi avrebbe riferito sui lavori eseguiti lo scorso anno nel tratto Moncigoli-Posara e che, a sua detta, avrebbero dovuto essere risolutivi.

“Precisiamo che questo “lavoro di squadra” è dovuto alla necessità di trovare al più presto una soluzione definitiva alla problematica della viabilità del nostro comune, che interessa tutti i cittadini senza distinzione di colori partitici. Rimaniamo fieri delle nostre differenze – precisano i gruppi consiliari di opposizione - ben sapendo che alcune battaglie sono comuni ed è giusto combatterle insieme senza pregiudizi”.

Dall’incontro col presidente Lorenzetti, le opposizioni avrebbero ricevuto importanti rassicurazioni: “Il presidente chi ha assicurato che il ripristino del tratto Moncigoli-Posara è una priorità per la provincia, ben conscio del grosso problema di viabilità del nostro comune, considerando anche la chiusura del ponte di Pognana e della situazione sulla statale 63. Da parte nostra – concludono i gruppi d’opposizione - abbiamo ribadito, oltre all’importanza di arrivare il più velocemente possibile ad un ripristino completo di queste strade, anche l’importanza di monitorare le criticità presenti nel nostro territorio: il presidente Lorenzetti e l’ingegnere Stefano Michela si sono resi disponibili per effettuare sopralluoghi nei punti più critici del comune”.