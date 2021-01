Licciana Nardi: muore Sonia Nana, domani i funerali a Crespiano

Altri articoli in Lunigiana

venerdì, 1 gennaio 2020, 18:30

Una corsa contro la pandemia e che il Lunigiana ha fatto registrare ben due primati nazionali: con i primi vaccini somministrati alla signora più anziana d'Italia ieri, ed oggi alla coppia di coniugi più anziana della nostra nazione

giovedì, 31 dicembre 2020, 18:57

Il trasferimento del corso di studi socio-sanitario da Fivizzano ad Aulla è al centro di una polemica politica che non accenna a diminuire. Oggi è la volta di Forza Italia che per il tramite del suo coordinatore comunale, Vittorio Marini, lancia un duro attacco all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluigi...

giovedì, 31 dicembre 2020, 18:12

I due malviventi non hanno arrestato la loro fuga nemmeno in presenza dei cantieri stradali che costringevano il traffico al doppio senso di circolazione. Sono stati trasferiti in carcere a Parma

mercoledì, 30 dicembre 2020, 19:31

Il consiglio comunale fivizzanese di ieri sera, ha dibattuto su ben tre interrogazioni che distintamente sono state presentate dai rispettivi gruppi d'opposizione, sulla questione più che mai all'ordine del giorno del trasferimento ad Aulla del corso socio-sanitario

mercoledì, 30 dicembre 2020, 18:31

Col nuovo anno partirà il ciclo di incontri culturali dedicati a Dante, titolato "Conoscere Dante e la sua modernità"

mercoledì, 30 dicembre 2020, 17:36

Si è svolto ieri sera l'ultimo consiglio comunale dell'anno, trasmesso con una diretta streaming che "questa volta funzionò" hanno commentato in modo polemico i membri del gruppo della Lega di Fivizzano. Gruppo che, pur non essendo rappresentato in consiglio comunale, dà il suo sostegno al gruppo di minoranza di centrodestra