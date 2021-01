L’opposizione contro il sindaco Novoa: "L'amministrazione la smetta di essere subalterna a Gaia"

Altri articoli in Lunigiana

sabato, 30 gennaio 2021, 16:10

I vari disagi alla viabilità lunigianese, aggravati dalle condizioni meteo avverse dei giorni scorsi che hanno determinato interruzioni in numerosi tratti stradali provinciali, ha scatenato la reazione del gruppo di minoranza di centro destra in provincia

sabato, 30 gennaio 2021, 16:03

Il dottor Mario Moscatelli ha terminato il suo percorso lavorativo professionale di medico di medicina generale a Monzone nel comune di Fivizzano, raggiungendo in questi giorni il suo traguardo pensionistico

sabato, 30 gennaio 2021, 10:01

Nel tempo di Coronavirus, mentre il mondo della scuola sembrava confinato alla didattica a distanza, con l’iniziativa sperimentale presso l’I.T.C.T. Fossati - Da Passano, prende il via il progetto di PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro) denominato “Alpinismo Lento per i Giovani”

venerdì, 29 gennaio 2021, 17:42

A nulla è valsa l’ipotesi di trasferimento, in posizione più centrale, del corso di studi socio-sanitario: l’insufficienza degli iscritti, non permetterà l’avvio del corso nemmeno nella sede di Aulla. Le opposizioni fivizzanesi non si placano di fronte al fallimento dell’alternativa aullese, già duramente contestata all’origine

venerdì, 29 gennaio 2021, 17:08

Pienamente rispettati i tempi richiesti dall’amministrazione comunale di Aulla al commissario straordinario per la ricostruzione, Fulvio Maria Soccodato: con il parere favorevole della conferenza dei servizi, infatti, oggi si è chiuso l'iter per l'approvazione del progetto definitivo di realizzazione del nuovo ponte sul Magra

venerdì, 29 gennaio 2021, 14:39

Sfumata la possibilità di formare la prima classe del socio-sanitario ad Aulla, dopo che per cinque anni consecutivi lo stesso corso non aveva registrato iscrizioni della sede di Fivizzano, fioccano gli attacchi al sindaco Gianluigi Giannetti.