Lunigiana : Fivizzano



Medico prossimo alla pensione: che ne sarà degli assistiti della Valle del Lucido? La proposta della Lega

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:36

di Michela Carlotti

Dal 31 gennaio il dottor Mario Moscatelli, medico di base con ambulatorio a Monzone, andrà in pensione. In paese e dintorni non si parla d'altro, con la preoccupazione che non venga titolato d'incarico un altro medico e che quindi gli assistiti vengano ripartiti tra i medici già operanti nell'ambito territoriale, sovraccaricandoli a discapito della qualità complessiva del servizio sanitario.

Problema di non poco conto, considerato che si tratta di territori di prossimità con elevata presenza di popolazione anziana. La comunicazione aziendale Usl di questi giorni, però, procede proprio in questa direzione, invitando i cittadini a recarsi in distretto per il cambio-medico oppure ad attivarlo con le procedure telematiche.

E se la prima opzione, recarsi in distretto, è altamente sconsigliabile per il rischio di assembramenti e contagi, la seconda opzione è pressoché impossibile per anziani che non hanno dimestichezza con la tecnologia!

A prendere in carico la questione, ci ha subito pensato la Lega di Fivizzano che spinge senz'altro verso la nomina di un nuovo medico di base da assegnare al territorio al posto di Moscatelli, assorbendone tutti i mutuati: soluzione che eviterebbe molti problemi sia logistici che burocratici ai cittadini.

Inoltre, secondo la Lega "Un numero consistente di pazienti invoglierebbe un nuovo dottore a stabilirsi nel territorio. Riteniamo che non si debbano sovraccaricare i medici già operanti, distribuendo ad essi i mutuati del dottor Moscatelli, poiché si correrebbe il rischio di una riduzione qualitativa del servizio. Non dimentichiamo che siamo ancora in emergenza sanitaria".

Da qui l'appello della Lega al sindaco Gianluigi Giannetti ed ai vertici Aziendali Usl affinché si attivino con la regione Toscana per l'inserimento dell'ambito territoriale della Valle del Lucido nell'elenco delle "zone carenti" per l'assistenza primaria e la continuità assistenziale, con obbligo di ambulatorio e assegnazione di un medico e si proceda celermente con apposito Avviso per il conferimento dell'incarico.

Il gruppo Lega di Fivizzano ha poi voluto rivolgere un saluto al medico prossimo al congedo: "Vogliamo ringraziare il dottor Moscatelli per il servizio svolto sul territorio con professionalità, serietà e vicinanza alle persone, augurandogli una serena meritata pensione".