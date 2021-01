Lunigiana



Neve abbondante in alta Lunigiana: i comuni invitano alla prudenza

domenica, 3 gennaio 2020, 23:04

di michela carlotti

Non accennano a diminuire le forti nevicate in corso su gran parte delle frazioni dell'alta Lunigiana. Nel comune di Bagnone, nella zona di Mochignano, si è verificata una prolungata interruzione del servizio elettrico che ha provocato vari danni: l'amministrazione comunale ha subito fornito indicazioni alla cittadinanza per le segnalazioni al gestore Enel con richiesta di risarcimento dei danni che sono stati registrati soprattutto agli elettrodomestici.

Nel comune di Pontremoli la polizia municipale ha invitato tutti i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario: 8 mezzi spartineve sono attivi per assicurare la transitabilità delle strade che garantiscono i collegamenti con tutte le abitazioni del territorio comunale.

Nel comune di Mulazzo, gli operai sono attivi da stamani sul territorio per lo sgombero delle strade. Il sindaco ha invitato la cittadinanza a prestare attenzione alla caduta di rami e di piante cariche di neve.

Nel comune di Zeri, tutte le strade provinciali sono interessate dalle forti nevicate, così come la strada provinciale 75 in direzione Lagastrello, nei tratti che interessano i comuni di Licciana Nardi e di Comano.

Il bollettino della Regione Toscana ha prolungato l'allerta meteo per rischio neve, codice giallo, a tutta la giornata di domani.

