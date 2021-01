Oltre due metri di neve allo Zum Zeri, in azione il Soccorso Alpino

Altri articoli in Lunigiana

lunedì, 11 gennaio 2021, 21:48

lunedì, 11 gennaio 2021, 20:39

In collegamento veloce tra l’Emilia-Romagna e la costa Tirrenica, passando per il comune di Fivizzano, ovvero la cosiddetta "Via Fivizzano-Mare" è il sogno infranto dei fivizzanesi, di cui tanto si parlò alla fine degli anni ottanta grazie all'impegno del professor Luigi "Gino" Chinca

lunedì, 11 gennaio 2021, 16:40

Ci sono diverse criticità riguardanti la viabilità nel territorio del comune di Fivizzano e che, secondo il coordinamento comunale della Lega, meritano attenzione

lunedì, 11 gennaio 2021, 16:13

Due furti nella notte appena trascorsa, si sono verificati nel comune di Licciana Nardi. Le attività prese di mira dai malviventi sono il "Sally Caffè" nel Piano di Quercia e il "Luni Bar" annesso al distributore IP di Terrarossa lungo la statale

domenica, 10 gennaio 2021, 14:59

Un percorso in territori vicino alle città e al mare dove si affermano le peculiarità dell’Alpinismo Lento

sabato, 9 gennaio 2021, 23:38

Si dice che il tetto avesse problemi da anni: di certo c'è che oggi la copertura della struttura metallica adiacente le piste sciistiche di Zum Zeri, è crollata sotto il peso dell'abbondante neve caduta in questi giorni