Lunigiana



Parla l'ex coordinatore fivizzanese della Lega: Marco Luisi contro tutti

sabato, 2 gennaio 2020, 17:30

di michela carlotti

Come volevasi dimostrare, o, come recita il proverbio, "tanto tuonò che piovve". E se il coordinatore provinciale Andrea Cella, di Montignoso, si è sforzato di far passare ai lunigianesi il messaggio che le silurate al coordinatore di Fivizzano, Marco Luisi (nella foto) sostituito da Gianfranco Colombani, e al coordinatore di Filattiera, Andrea Draghi sostituito con Luisito Caldi, sono state indolori, i mal di pancia ed i malumori cominciano a farsi evidenti.

L'ex coordinatore Marco Luisi ha deciso di uscire pubblicamente con un intervento su uno dei due temi caldi, scuole e sanità, che hanno condotto alla spaccatura ed al ricambio ai vertici locali della Lega: le scuole.

Luisi spiega il suo impegno a riguardo: "Negli ultimi tre anni alcuni di noi si sono interessati direttamente e attivamente, ognuno con le proprie capacità, ruoli o mezzi a disposizione: di certo il fatto di essere genitori dei ragazzi iscritti e di quelli che dovranno fare una scelta futura, ci rende partecipi a prescindere dalla politica".

"Come dicevo – prosegue Luisi - negli ultimi tre anni ho partecipato a tanti incontri e scontri, iniziative e proposte ed a un programma di orientamento delle scuole del territorio lunigianese, dove erano presenti docenti, presidi, sindaci e genitori. Qui ho iniziato ahimé a realizzare la mancanza di interesse e partecipazione diretta da parte di persone che, invece, per il ruolo che rivestono avrebbero dovuto essere presenti e più attive più di me: in alcuni incontri ero solo, in altri con il solito gruppetto di tre/quattro interessati. In particolare, tra i fivizzanesi eravamo presenti io come genitore e libero cittadino, ed il sindaco, con l'interesse comune rivolto al futuro dei nostri figli, senza perdere di vista lo sviluppo del territorio".

Dopo aver lamentato il disinteresse di politici fivizzanesi che oggi intervengono dagli scranni consigliari sul tema scuole, Luisi entra nel merito delle polemiche poi esplose sul tema stesso: "Ultimamente abbiamo assistito a varie prese di posizioni: anche da quella parte politica da cui oggi non mi sento più rappresentato e che ritengo non essere in grado di sostenere in maniera concreta tali argomenti, vista la scarsa e quasi inesistente partecipazione nelle occasioni e sedi opportune".

A dimostrazione di quanto affermato, Luisi riporta gli attacchi subiti dal partito leghista per aver scelto di confrontarsi con l'attuale amministrazione comunale di Fivizzano, al fine di ricevere delucidazioni sui programmi, idee e progetti di sviluppo scolastico in merito al territorio. "Dopodiché – continua Luisi - ho chiesto di poter essere partecipe attivamente nel percorso di sviluppo territoriale, partendo proprio dalle scuole. Tale proposta è stata presentata ed accolta dall'assessore con delega all'istruzione dell'Unione dei Comuni, Annalisa Folloni, che qui approfitto per ringraziare".

Luisi prosegue attaccando il consigliere d'opposizione Alessandro Domenichelli: "Ritengo non grave ma gravissima ed infelice l'uscita del consigliere durante lo svolgimento dell'ultimo consiglio comunale: in sintesi parrebbe voler fare capire che i ragazzi che si iscrivono al corso Agrario lo facciano o per mancanza di voglia di studiare o per mancanza di livello intellettuale. Per questo potrei/potremmo chiedere le immediate dimissioni del consigliere in questione, visto che il ruolo istituzionale lo ha ottenuto in parte grazie prorpio ai consensi delle famiglie di quegli stessi ragazzi. Ma trovando tale richiesta riduttiva e non risolutiva, piuttosto propongo al suddetto consigliere di scusarsi pubblicamente: scuse dovute e che deve rivolgere a tutta la comunità. E suggerisco di non perdersi in una prevedibile ricerca di giustificazioni che risulterebbero sterili ed andrebbero ad aggravare la già triste e traballante posizione".

"Un'umile presa di posizione" dunque, è quanto chiede Luisi che poi conclude: "Come dire, terra terra e proprio dalla terra dobbiamo ripartire, per chi non a intenzione di sporcarsi le mani c'è sempre Marte".