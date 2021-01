Lunigiana



Pd Fivizzano sulle scuole: "A febbraio partiranno i lavori per la cittadella dello studente"

martedì, 5 gennaio 2021, 18:07

di michela carlotti

In occasione dell'ultimo consiglio comunale dell'anno appena concluso, il tema del trasferimento del corso di studi socio-sanitario ad Aulla è stato oggetto di ben tre distinte interrogazioni da parte dei rispettivi gruppi consigliari di minoranza.

Oggi dice la sua il partito democratico, su cui si regge l'amministrazione comunale fivizzanese, che risponde alle opposizioni contestando la loro mancanza di proposte concrete: "Il Pd ci tiene ad evidenziare che il corso socio-sanitario ormai da cinque anni non riesce ad essere organizzato a causa della mancanza del numero minimo degli iscritti".

"Ricordiamo a tutti i cittadini – si legge nella nota Pd diramata dal vicesindaco Giovanni Junior Poleschi - che gli istituti scolastici della Lunigiana sono al servizio degli studenti per la loro formazione e non devono essere considerati, come invece fatto da molti fin'ora, bacino e bandiera per interessi elettorali".

"Come già nella precedente amministrazione Grassi l’assessore Nobili, oggi con Giannetti, si è occupata e si sta occupando della pubblica istruzione, cercando in ogni maniera di favorire lo sviluppo dell’offerta scolastica, uscendo anche dai parametri classici di competenza e creando a supporto pacchetti ad hoc volti al sostegno degli studenti, come l’offerta dei libri di testo, del trasporto, e tablet gratuiti per la didattica a distanza. Insieme alla possibilità di convenzioni per vitto e alloggio in loco presso l’Ostello di Fivizzano. Queste iniziative risultano uniche nel territorio provinciale, se non addirittura regionale, con anche una risonanza mediatica nazionale.".

"Durante l'ultimo consiglio – incalza il Pd - è stato ricordato, soprattutto dai consiglieri d’opposizione, l’ordine del giorno votato all’unanimità da tutto il consiglio comunale che proponeva la costituzione di un Istituto Onnicomprensivo, che con un unico Dirigente avrebbe potuto gestire tutta la filiera scolastica Fivizzanese".

Ebbene, il Pd a questo proposito da una dichiarazione lapidaria affermando che tale progetto dell'Istituto onnicomprensivo: "E' stato bocciato politicamente proprio dai sindaci Lunigianesi, principalmente del centro destra che, non approvandolo nel 2015 a livello comprensoriale, lo hanno definitivamente affossato".

"L’attenzione è andata poi all’Istituto Agrario – prosegue il Pd - che a causa degli eventi sismici del 2013 non risultava più agibile e le risorse economiche stanziati dal Ministero, dopo un’attenta analisi tecnica da parte dell’Ente proprietario (provincia di Massa-Carrara), nel 2014 non risultavano sufficienti per la demolizione e la ristrutturazione in loco".

Dopo queste premesse, l'annnuncio: "Entro la primavera partiranno i lavori per la costruzione di un unico plesso a Fivizzano che si integrerà, in una vera e propria Cittadella dello studente, con le strutture esistenti" (in foto).

Spiega inoltre il Pd: "A Soliera resterà e sarà potenziata l’Azienda collegata all’Istituto Agrario che con le sue serre, l’uliveto ed il vigneto saranno oggetto di un finanziamento di 225 mila euro che è stato intercettato a livello nazionale e che si integrano con la nuova mieleria, recentemente ricostruita, per un importo di 95 mila euro".

Questo progetto su Soliera, precisa il Pd: "Si aggiunge e supporta la scelta che porterà verso il nuovo indirizzo tecnico agro-alimentare per la produzione e la trasformazione, dando quindi nuove opportunità ed offerte legate alle prospettive del territorio integrate con l’evoluzione globale".

La nota del PD si conclude con una dura critica alle strumentalizzazioni politiche sulla questione-scuole: "Un ultimo passaggio lo vogliamo fare nei confronti di quei partiti, tra l’altro non rappresentati almeno ufficialmente da nessun consigliere, che continuano nelle loro sterili polemiche spesso chiedendo mozioni di sfiducia nei confronti del sindaco e della sua amministrazione: ricordiamo che le normali regole della democrazia danno facoltà a chi viene eletto dai cittadini di governare per la durata del mandato elettorale. Il Partito Democratico e l’amministrazione comunale risultano da sempre aperti al dialogo con qualsiasi forza politica che abbia la volontà di contribuire in maniera costruttiva al bene comune senza un uso strumentale legato alla sola visibilità politica".

Michela Carlotti