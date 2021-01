Ponte di Albiano: a marzo apre il cantiere

Altri articoli in Lunigiana

venerdì, 29 gennaio 2021, 17:42

A nulla è valsa l’ipotesi di trasferimento, in posizione più centrale, del corso di studi socio-sanitario: l’insufficienza degli iscritti, non permetterà l’avvio del corso nemmeno nella sede di Aulla. Le opposizioni fivizzanesi non si placano di fronte al fallimento dell’alternativa aullese, già duramente contestata all’origine

venerdì, 29 gennaio 2021, 14:39

Sfumata la possibilità di formare la prima classe del socio-sanitario ad Aulla, dopo che per cinque anni consecutivi lo stesso corso non aveva registrato iscrizioni della sede di Fivizzano, fioccano gli attacchi al sindaco Gianluigi Giannetti.

giovedì, 28 gennaio 2021, 20:11

Frane, smottamenti, interruzioni stradali: all’inclemenza del maltempo che aggrava i disagi stradali si aggiunge, secondo i gruppi consiliari d’opposizione, anche l’inidoneità al ruolo dell’assessore Claudio Ricciardi delegato provinciale alla viabilità

giovedì, 28 gennaio 2021, 20:02

Parte domani, venerdì 29 gennaio, il primo appuntamento del ciclo di studi danteschi “Conoscere Dante e la sua modernità” organizzato dal Centro Lunigianese di Studi Danteschi, dal Comitato il Chiostro e dall'Associazione Manfredo Giuliani in collaborazione con il comune di Villafranca

martedì, 26 gennaio 2021, 14:23

La Misericordia di Bagnone “potenzia” il suo organico e lo fa con la fine del corso di primo livello che si è tenuto nella sala consiliare del Comune di Bagnone

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:49

Non soddisfano le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale per contrastare lo spopolamento scolastico ed attirare studenti nelle scuole fivizzanesi. Neppure l'intervento del ministro della pubblica istruzione, Lucia Azzolina, è apparso utile al gruppo consigliare d'opposizione dei civici di Mirko Moscatelli